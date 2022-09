Amor Butano / Ultravioleta

El primer segundo del disco de Amor Butano es de los que no dejan indiferente a nadie. El trío valenciano formado por Diego Ferrando, Raquel Goterris y Sara Alegre se había posicionado ya antes de este mini LP en Elefant como gran defensor de los sonidos synth-poperos más vintage. Ahora en el tema llamado ‘El poder de 3’ comienzan sampleando ‘Blue Monday’, el gran clásico de New Order dedicado al día más triste del año.

Las melodías de Amor Butano, a pesar de lo que pudiera parecer por su nombre, son también tristonas. Una de sus mejores composiciones, ya conocida y aquí presente, pues han recuperado algunas cosas lanzadas con anterioridad en singles o el EP ‘Benimaclet’, era ‘Alicia’. En la edición vinilo transparente de la colección New Adventures In Pop abre la cara B. La letra describe cómo en el reflejo de un espejo vemos una y otra vez «la puta mierda, la puta mierda». El final de la canción anima a cruzar ese espejo, a dar un salto en busca de la autoestima, pero la melodía tiene cierta melancolía.

Y en ese tipo de melodías reside el gran encanto de Amor Butano, infalibles tanto en la localización de estribillos que se peguen como de riffs de sintetizador que ídem. En este disco echamos muchísimo de menos ‘Tifón Salinas‘, aquella genialidad que citaba a Amaral en compañía de Leftee y Ciberchico, pero al menos tenemos otra colaboración con este.

Efectivamente, Ciberchico añade un punto «urbano» -por llamarlo de alguna forma- a su pequeño hit ‘Esta era’, en el que también colabora Valverdina. «Eres una flor que está dentro de mi ser, la riego con M y vuelve a florecer», dice él, lozano, aportando un color muy diferente a lo que parecieron un día grupo y sello.

‘Olimpiadas’ es el tema italo, mientras New Order aparte, no es que el grupo oculte sus influencias, a medio camino entre el synth-pop original de los 80 y su recreación de hoy por la vía de The Weeknd. Son totalmente honestos por el camino: ‘La plaza’ cita ‘Barco a Venus’ de Mecano y ‘Entropía’ parece su propia recreación de ‘Perdido en mi habitación’, por letra.

No son textos como «una gran molécula explotó y generó «mazo calor»» (sic) aptos para todos los públicos. Desconozco si el grupo puede tener muchísimo más recorrido que los también notables Nos Miran, pero hace tiempo que no escuchaba a un grupo de pop nacional haciendo synth-pop tan fresquito.