Nos Miran / Todo se repite

Tras ‘Humo‘, un primer EP algo dubitativo, el dúo Nos Miran tomaba una dirección más decidida en su segundo formato medio de 2018, ‘Contigo‘. En aquellas cuatro canciones Marta Quintana y Sergio Rodríguez optaban por tomar, con la maravillosa canción que lo titulaba, el camino del synthpop de hechuras italo disco y melodías preciosistas que podían provenir de los años 60. Hace pocas semanas concretaban esa línea tomada con ‘Todo se repite’, un álbum debut en el sello Elefant que ahonda en esa vena y, de paso, presenta un interesante enfoque lírico.

Y es que las letras de este trabajo no se conforman con la deriva sentimental que, por ejemplo, emprendía en ‘Contigo‘ –recuperada de su EP previo con buen tino, al igual que ‘Mientras bailo’–. La pasión sin ñoñerías ni poesía hueca de esa canción es un buen ejemplo de la escritura de Quintana, pero lo que más fascina de ‘Todo se repite’ es la vena existencialista y reflexiva que plantean temas como el single ‘No existo‘ –de donde sale además el título del disco–, ‘Aquí, antes’ –con referencias al mundo onírico–, ‘Inmortal’ –o cómo transformar el miedo al dolor en empoderamiento–, ‘Quien tú quieres que sea’ o ‘Lo que hoy pesa’. También hay toques de humor, como en ‘El actor’ o ‘Au 79’ –una metáfora química sobre la pasión/aversión por el oro (‘Me encanta el oro, dijfruto‘ sería un posible, aunque peor, título alternativo)– y mucha melancolía, llevándose la palma la preciosa ‘Árbol de sombra’–. Con cierta reminiscencia al estilo Klaus & Kinski, si en algún momento alguien tuvo la tentación de endosarles la etiqueta “tontipop”, desde luego puede ir ya reculando.

Pero, al margen del aspecto lírico, lo que más embauca de ‘Todo se repite’ es el gran nivel compositivo que, dentro de su estilo sencillo y directo, mantienen Nos Miran en todo el disco. La delicadeza con toques de psicodelia de una ‘Árbol de sombra‘ –que bien podría haber facturado la olvidada Masha Qrella o algún artista del sello alemán Morr Music– es el único oasis de calma que ofrece un trabajo totalmente orientado a la pista de baile indie, esa en la que idealmente sonarían indistintamente Sally Shapiro, La Casa Azul, Saint Etienne, La Prohibida –gracias a esa querencia por unas melodías que bien podrían haber cantado Mina, Raphael o Jeanette–, Lio o Javiera Mena. Con beats más (‘Inmortal’, ‘El actor‘, ‘Resurgir’) o menos (‘Aquí, antes‘, ‘Au 79’, ‘Quién tu quieres que sea’) “puncheros”, ‘Todo se repite’ es uno de esos discos que, en la modestia (lo cierto es que la voz de Marta es mona, pero no deslumbra) de quien sabe que no hace nada nuevo (el título del álbum no podía ser más evidente), invita a bailar y cantar al tiempo casi ininterrumpidamente durante su media hora larga. Una delicia, vaya. Nos Miran presentarán ‘Todo se repite’ el 25 de enero en la sala El Sol de Madrid, junto a Le Superhomard y Linda Guilala.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Contigo’, ‘No existo’, ‘El actor’, ‘Árbol de sombra’, ‘Aquí, antes’

Te gustará si te gustan: La Casa Azul, Sally Shapiro, Saint Etienne, La Prohibida

Escúchalo: Spotify