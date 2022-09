Lluís Llach opina que lo que hace Alizzz no es «cultura catalana»

Alizzz ha estrenado recientemente ‘Que pasa nen‘, su primera canción en catalán y toda una reivindicación del Baix Llobregat que incluye menciones a estrellas célebres nacidas en la comarca como Rosalía, Estopa o Chanel. La canción también es una celebración de la identidad charnega y una «provocación» buscada a las «élites culturales» catalanas que, según Cristian Quirante, excluyen a los artistas como él de su definición de lo catalán.

‘Que pasa nen’ está llevando a Alizzz de promo y, en una entrevista con una emisora de radio catalana, ha elaborado su opinión sobre ese sentimiento de exclusión que siente por parte de las «élites culturales» catalanas hacia artistas catalanes que no usan necesariamente el idioma catalán en su obra, pero que sí sienten que pertenecen a la cultura de su lugar de origen.

Cuando el periodista le pregunta si se siente un «catalán de segunda», Quirante responde que «si no me dejan pertenecer a la cultura catalana, que es uno de mis pilares, siento que no soy de (Cataluña) o que no soy catalán de verdad». El productor añade que «creer que el arte que hago pertenece y suma a la cultura catalana es parte de mi identidad». Alizzz considera que el idioma no es relevante para pertenecer a una cultura, sino que lo que importa es el talento.

Alizzz, que ha ganado varios Grammys latinos gracias a su trabajo en ‘El Madrileño‘, el disco castizo de C. Tangana, ha aclarado que el hecho que él cante en castellano «no impide que yo pueda sentir que formo parte de la cultura de mi país».

La provocación de Alizzz ha llegado a artistas como Lluís Llach, gran icono de la canción catalana. En Twitter, el autor de ‘L’estaca’ se ha dirigido a Alizzz para expresar: «Nadie te quita el derecho de sentirte catalán ni tampoco eso es un menosprecio a tu trabajo. Harás cultura catalana cuando utilices lengua catalana. Si utilizas la lengua castellana haces cultura castellana desde Cataluña, cosa legítima». Tan sencillo como eso y así se acepta en todas partes».

La revista Enderrock, dedicada al rock catalán, también ha respondido a Alizzz después que el artista la haya mencionado en ‘Que pasa nen’, cantando que «en Enderrock no me pueden ni ver». Enderrock ha contestado con un sutil «qué pasa, Alizzz».