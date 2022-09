La Bien Querida deja Elefant y estrena bachata, ‘La Cruz de Santiago’

La Bien Querida publica su nuevo disco el próximo 18 de noviembre. ‘Paprika’ será su primer álbum fuera de Elefant, su sello de siempre, al que ha cambiado por Sonido Muchacho exactamente igual que antes sucedió con Cariño.

Desde Sonido Muchacho, el hogar de Carolina Durante, Sen Senra o Natalia Lacunza, algunos de ellos en partnership con Universal, indican: «desde que supimos que Ana Fernández Villaverde quería editar su último trabajo en esta casa nos pusimos manos a la obra para que se convirtiera en uno de los discos del año. No solo por la calidad y contundencia que demuestra en los once temas que componen “Paprika”, sino también porque sabemos que La Bien Querida se ha convertido en todo un referente del Pop en español de los últimos años y no nos quedaba otra opción que estar a la altura de este proyecto tan especial».

- Publicidad -

El adelanto que se desvela hoy recibe el nombre de ‘La Cruz de Santiago’. Se trata de un tema latino a ritmo de bachata, en colaboración con Santiago Motorizado de Él Mató a Un Policía Motorizado. La canción no renuncia al amor («no te van a querer jamás como te he querido yo»), pero es de corte alegre, abriéndose a nuevos caminos como los que aguardan a la propia Bien Querida: «no retengas a quien se va / ni rechaces a quien llega / el que quiere subir se inventa una escalera».

La canción, contagiosa a pesar de un estribillo vago, sí repite una frase: «todo lo bueno y lo malo del mundo nace de un salto al vacío». Además, contiene un guiño a Julio Iglesias en ese «la vida sigue igual». En cuanto al vídeo, es la historia de una madre y su hija en dificultades, con La Bien Querida interpretando un papel antipático.

- Publicidad -

El disco incluirá otras colaboraciones de lujo, como de nuevo Jota de Los Planetas. Los detalles no se conocerán hasta el 5 de octubre, por lo que de momento desconocemos si el tracklist incluirá el que se presentó como un single de ‘Paprika’, ‘La perra del hortelano’ o no ha sido posible por temas de derechos; y también ‘Un gatito’ con Alizzz, que quizá queda ya demasiado lejos en el tiempo.