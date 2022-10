La amistad de Madonna y Arca, el encuentro de Charli XCX y Bad Gyal…

Volvemos a recopilar algunas de las fotos o vídeos más curiosos e interesantes que nos ha regalado internet en las últimas semanas.

Las anécdotas de la gira ‘Motomami’: Rosalía sigue de gira presentando ‘Motomami’ en Estados Unidos. En Nueva York se le ha visto bailando voguing en una fiesta, y en un concierto posterior, la catalana ha sufrido un pequeño percance cuando alguien le ha tirado un ramo de flores que le ha golpeado directamente en la cara, mientras se despedía del público. En un tuit ha pedido precaución.

.@Rosalia anoche en el club gay 3 Dollar Bill de Nueva York. pic.twitter.com/KuO6rWzKaz — Rosalía Sources (@RosaliaSources) September 20, 2022

Madonna y Arca son mejores amigas: Estos días se ha hecho viral una imagen en la que aparece Madonna posando con otra persona y, detrás, sentada, Arca mirando con cara de circunstancia. Pero después ha resultado que Madonna y Arca son mejores amigas. Ambas han coincidido en la Semana de la Moda de Nueva York y se han dejado ver así de felices en redes.

La reconciliación de Bad Gyal y Charli XCX: Cuando Bad Gyal contó a JENESAISPOP que ella pasaba de Charli XCX, que lo que le preocupaba era Jamaica, a Charli le pareció que Alba Farelo no quería nada que ver con ella, a pesar que Charli había mostrado interés por la música de Bad Gyal en el pasado. Parece que todo era un «malentendido» y que se llevan bien. De hecho, han posado juntas en la Semana de la Moda de París.

Charli XCX y Bad Gyal son fotografiadas juntas por primera vez. En el año 2018, Charli XCX confesó que estaba reproduciendo ‘Worldwide Angel’ «en bucle». ¿Se abren las puertas para una futura colaboración entre ambas? pic.twitter.com/wS6zOpe04J — SergioOpina (@sergioopina_) October 2, 2022

Las bolsas de tela de Rodrigo Cuevas: Alguien ha preguntado a Rodrigo Cuevas por qué ya no vende más bolsas de tela en sus conciertos, y él ha respondido con este vídeo donde ejerce de percha humana para mostrar las 200 bolsas que tiene en casa y no utiliza. Considera que las «tote bags» no son necesariamente una solución a la problemática del plástico, y sugiere una alternativa:» Tener las que necesitamos. Pero aún mejor alternativa: La cestería ARTESANAL de proximidad».

Abro el melón de les Tote Bags pic.twitter.com/Z7ePTqlgXT — Rodrigo Cuevas (@RodrigoCuevasG) September 19, 2022

Cuando Grimes era solo Claire: Estos días, Grimes está comprometida con modificar su apariencia física hasta no parecer humana, pero ha querido recordar que un día fue igual que todos nosotros. «Prueba viviente de que no necesitas amor propio para triunfar en el mundo, solo tienes que creer en tu propia locura». No seremos nosotros quien digamos lo contrario.

Living proof u don’t need self love to slay in this world. Simply believe in ur own insanity. been living my best life since I looked like this. If u want to die but ur chaos is strong, u will win 🐉🐉🐉. Haircuts etc are irrelevant 💚 (I mean this so literally) pic.twitter.com/KOWOuxWWP3 — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) September 28, 2022

La llorera de Lady Gaga: Tal y como ha empezado se ha acabado la gira de ‘Chromatica’ de Lady Gaga, con la mala suerte que, el último concierto, en Miami, ha tenido que cancelarse debido a una tormenta. Stefani ha mostrado en Instagram su pena por no haber podido terminar el show «con la épica actuación de ‘Rain on Me’ en la lluvia» y, entre lágrimas, ha señalado que la gira de ‘Chromatica’ ha sido la mejor de su vida.

Hablando de Gaga… Bad Bunny es el rey del pop actual, y también es fan de ‘Chromatica’. Últimamente se le ha visto posando con una camiseta perteneciente al merch de este disco, pero lo curioso es que no es la primera vez que viste la ropa de ‘Chromatica’. Ni la segunda.

Bad Bunny wears Lady Gaga #Chromatica merch in new photo. pic.twitter.com/Rre4xApAot — Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2022

El breve encuentro de Penélope Cruz y Aitana: Una de las instantáneas más curiosas que han dejado las últimas semanas es este retrato de Penélope Cruz y Aitana posando juntas para la cámara. No se sabe dónde se encontraron pero, según varios medios, es probable que la actriz acudiera al reciente concierto de Aitana en Madrid.

Anastacia demuestra que es ella: Anastacia está de gira y unas chicas se le han encontrado en la calle, pero como no estaban seguras de que era realmente Anastacia, la cantante de ‘Left Outside Alone’ se lo ha demostrado cantándoles la canción a cappella. En el primer microsegundo en que suena su peculiar voz nasal, no queda ninguna duda.

Obsessed with these girlies bumping into Anastacia and her singing Left Outside Alone on the street to prove it’s actually her pic.twitter.com/xsAAJV5dD4 — Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) August 27, 2022

El Boss canta con los Killers:

Este sábado, los Killers han actuado en el Madison Square Garden y han recibido la visita nada menos que de Bruce Springsteen, que ha cantado con ellos ‘Dustland’, ‘Badlands’ y ‘Born To Run’. Una colaboración esperada pues Bruce ha sido una gran influencia en los Killers, pero no por ello menos emocionante.