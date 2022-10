12 artistas que queremos ver en Benidorm Fest 2023

Esta noche se ha cerrado el plazo para presentar canciones a Benidorm Fest 2023. Recordando el fenómeno protagonizado por la primera edición la pasada temporada, solo podemos adivinar que cientos de propuestas se habrán presentado, si no miles. Estamos además en octubre, mes en el que tradicionalmente pueden empezar a estrenarse las canciones que representarán a cada país. A partir de ahora, toda canción que se estrene, cumpliría las normas.

Desde JENESAISPOP lanzamos una serie de apuestas, entre el realismo y la fantasía, para el certamen. Y es que Benidorm Fest ha resultado no solo un camino para que España al fin gane Eurovisión -o al menos parezca que lo intenta-, sino una plataforma de promoción (ahí quedan los casos de Rigoberta Bandini y Varry Brava) y ante todo un gran espectáculo de entretenimiento. Veremos qué nos depara esta edición en cuyo jurado estará Nacho Cano -que sí, descubrió a Chanel, pero ha mostrado estar muy perdido en la dirección musical de ‘Malinche’– y habrá nueva dirección de RTVE.

Rodrigo Cuevas

El fenómeno Tanxugueiras puso sobre la mesa muchas cosas, entre otras, la variedad de nuestro folclore y las posibilidades que encierra. Muchos echamos de menos una puesta en escena más ambiciosa y también una producción más alternativa para ‘Terra’; en ese sentido el asturiano Rodrigo Cuevas sería una alternativa como performer. Contestatario, queer, divertido y con nuevo álbum en ciernes, garantizaría un nuevo revuelo mediático y una gran actuación, a todas luces.



Maria Arnal

Otra artista que ha unido folclore y electrónica, trabajando incluso con nombres internacionales como Holly Herndon, es Maria Arnal. La compañera profesional de Marcel Bagès tiene una voz preciosa (con o sin sus coristas habituales, puede llevar media decena según las normas), un directo apabullante y, lo mejor, cierta intención de ir a Eurovisión por inverosímil que parezca. Recientemente preguntó en Twitter si la gente quería que se presentara. Pues va a ser que sí queremos, sí…



Samantha Hudson

En 2022 nos hemos quedado a medio gas con Luna Ki como fenómeno viral. La imposibilidad de utilizar Autotune lastró su canción. Pero este año todos estamos más curtidos. Samantha Hudson es una propuesta necesaria en el camino a Eurovisión. La intérprete de ‘Por España’ no podrá desplegar su visión más política o crítica con la sociedad porque las normas del festival lo impiden. Por ahí, da un poco de miedo el juego a ser descalificados en el último momento por una salida de tono que vamos a sufrir, pero ganar no es todo, lo divertido es el camino, y el carisma de Samantha Hudson garantizaría un semestre tronchante hasta la llegada del festival en mayo.



Rakky Ripper

No seamos los últimos en llevar el hyperpop a Eurovisión, sino los primeros. La granadina Rakky Ripper, que cuenta con hitazos como ‘dónde stás?’, acaba de colaborar con Marta Sango en la synth-popera ‘La corriente’. Es decir, no solo sabe hacer producciones ariscas a lo SOPHIE o Arca como ‘ZIP’, sino también otras más accesibles. Y BREAKING NEWS, la propia Rakky Ripper ha anunciado en redes que se ha presentado a Benidorm Fest. ¡Vamos!



Lola Indigo

A juzgar por la aceptación de Chanel, que desplegó toreras y un abanico gigante en su presentación de ‘Slomo’, parece que tiene que haber un componente latino en la actuación de España para que Europa nos acepte. Aunque no soy muy partidario de repetir estrategia a la desesperada, porque cada año gana el festival algo diferente, solo nos queda fantasear con que nos represente una artista de gran perfil en ese sentido. Lola Indigo ha dicho que participaría más bien como autora, y tras la conclusión de que lo peor de Chanel era el tema que llevaba, no podemos rechazarlo.



Ptazeta, Villano Antillano

Las producciones internacionales de Bizarrap han sido número 1 mundial y como hispanoparlantes no podemos ignorarlo. No sabemos si el argentino estaría por la labor de representar a España, pero como a Rosalía no le vendría mal: la Europa continental y sobre todo Reino Unido son sus puntos flacos. Pero siempre podemos convencer a algunos de sus colaboradores. Entre mis favoritos (sorry, Quevedo), está la canaria Ptazeta, pero también la portorriqueña Villano Antillano sería una gran alternativa. Su mayor número de fans está en Madrid y además ambas tienen un dueto.





BULEGO

Tras todo lo sucedido con Tanxugueiras -para bien y para mal-, parece difícil que RTVE no seleccione canciones en lenguas co-oficiales de nuestro país. El gallego Baiuca, que precisamente ha colaborado con Rodrigo Cuevas, sería una opción obvia aunque muy digna. Buceando entre los nuevos artistas que están surgiendo en Euskadi, como Verde Prato o Mirua, quizá los exitosos BULEGO serían la opción más colorida. Sobre todo porque temas como ‘Pitzen ari Da’ pueden movilizar a algún seguidor del The Weeknd más ochentero.



Pau Vallvé

Con ‘Master of None‘ lo vimos claro: la sociedad estaba habituada a una serie con un personaje indio por aquello de la diversidad, ¿pero qué pasaría con una serie con un indio, una lesbiana negra, un taiwanés, etcétera? ¿Y qué pasaría con un Benidorm Fest con canciones en MÁS DE UNA LENGUA CO-OFICIAL? A Los Meconios les puede explotar la cabeza. Puede merecer la pena intentarlo, porque los talentos que descubrir son de lo más variado. Ahí está el estupendo EP que acaba de publicar el catalán Paul Vallvé, con una ‘Aquest cop sí’ que es pura euforia en sus 2 minutos de duración.



rusowsky, Ralphie Choo

Aunque llevar una modernidad parece que no puede dar resultados a España, y para muestra el fracaso de Barei cuando tanto se llevaba el piano house en Reino Unido, fantaseo con que un artista de música avanzada nos represente en Eurovisión. La idea de ampararnos en los toros hasta el siglo XXXVIII no es que sea muy alentadora. Además, jóvenes artistas como rusowsky y Ralphie Choo usan puntualmente riffs o beats inspirados en el folclore nacional, tanto como beats de UK garage, R&B o lo que se les eche por delante. Producciones cambiantes que ya llenan salas en nuestro país y empiezan a tener cierta proyección internacional: Ralphie Choo es este martes portada de Pitchfork.



Delaporte

Con un ojo puesto en las tendencias electrónicas, pero desde un punto de vista más comercial y asequible para toda la familia, está el caso de Delaporte. El dúo italoespañol no solo ha probado de sobra su capacidad para construir numerosos hits bailables, sino cierta capacidad analítica y estratégica, muy funcional y esencial para Eurovisión. Desde los tiempos de ‘Fama’ a la reedición de ‘Las montañas’ pasando por sus currados cortos, la carrera de Delaporte hacia el festival sería, seguro, de fondo.



Hoke

Una de las clarísimas revelaciones de la temporada en España es Hoke. Su disco junto a Louis Amoeba ronda el top 5 en España codeándose con Bad Bunny, Feid, Rosalía y C. Tangana, suponiendo una pequeña revelación dentro del hip-hop nacional, como hace tiempo que no se veía. Después de lo de Mäneskin, es evidente que no es ninguna tontería llevar propuestas diferentes al festival, no necesariamente ancladas en el rock.



Russian Red

Un capricho personal: desde que vi a The Common Linnets arrasar por Holanda (quedaron segundos, pero hicieron historia), no me quito de la cabeza cómo luciría en Eurovisión una actuación similar a la guitarra por parte de España. Por ejemplo de mano de Russian Red, que tiene voz para encandilar a toda Europa y va necesitando un comeback a lo grande, porque jamás debió irse a ningún lado. ¡Vuelve, Lourdes!