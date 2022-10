Este fin de semana se ha celebrado el anunciado festival de VOX bajo el nombre Viva 22. Había actuaciones musicales como la de Brian Cross y Santaflow, quien ha provocado la reacción de Jorge Javier Vázquez por su frase «Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier». Pero la que se está llevando todos los comentarios es la actuación de Los Meconios junto al youtuber Infovlogger.

Los Meconios son un dúo paródico sin repercusión alguna en Spotify, donde tienen 800 oyentes mensuales. Lo que sí cuenta con repercusión es el canal de Infovlogger en Youtube, donde vídeos como ’Somos Españoles’, el irónico ’Stop Fachas’ o ‘El machista no soy yo’ sí tienen cientos de miles de visitas.

- Publicidad -

Las reacciones no se han hecho esperar. Pablo Echenique, desde Podemos, ha decidido tomarse las cosas con humor y ha compartido su actuación indicando: “me declaro absoluto fan de los Take That nazis que tocaron ayer en el bolo de VOX”. Gabriel Rufián, de ERC, se ha mostrado agradecido de «inspirar al OBK facha».

Menos gracia le ha hecho el estribillo “vamos a volver al 36” a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la actuación, como informa la agencia EFE.

- Publicidad -

Esta canción, ‘Facha Heroes’, basada en ‘Cartoon Heroes’ de Aqua, incluye frases como «La izquierda que gobierna ya se llama Frente Popular, rodeados de revolucionarios pajilleros de sofá», «con PSOE, Podemos, ERC, Bildu, Puigdemont y Rufián qué podría salir mal» y «somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia, si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu, pacifista”.

Me declaro absoluto fan de los Take That nazis que tocaron ayer en el bolo de VOX 😂😂😂 pic.twitter.com/ESjDGeYFjL — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 9, 2022

Agradecido de inspirar al OBK facha. pic.twitter.com/C7WK9aSPlt — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 9, 2022

- Publicidad -