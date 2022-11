Fred again.. ha encontrado la fórmula para hacer que su música parezca personal: presentarla a través de una ilusión de autenticidad. Las portadas se componen de selfies mal hechos, el título de sus discos alude a la «vida real» y estos trabajos documentan periodos concretos de su vida a la manera de un diario personal. Las canciones de Fred Gibson están llenas de samples de voces de amigos o colaboradores, vídeos de internet o de música que le ha marcado y, de hecho, sus canciones se titulan con nombres de persona, normalmente cercanas a su vida, las cuales, a su vez, suelen ser sampleadas en las producciones.

El concepto de ‘Actual Life’ es interesante, sobre todo porque no puede ajustarse más a la vida del siglo XXI: lo que hace Fred es house para la era de los smartphones y las redes sociales. Sus producciones, y su estética en general, integran elementos de ambos mundos. A veces los samples y grabaciones de voz usados solo pueden tener interés en su cabeza, como las dos que enmarcan la secuencia de este disco. Otras aportan ganchos melódicos indiscutibles, como el de ‘Clara (the night is dark)’, que samplea una vieja canción de los 60 y es una pequeña maravilla. Sin embargo, si por algo destaca la música de Fred again.., irónicamente, es por recordar a otras cosas, a veces demasiado.

Esto no significa que las producciones de ‘Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)’ no tengan mérito. ‘Eyelar (shutters)’ abre el álbum con alarmas tipo «soundsystem» y un elegante beat de deep-house. Distrae el hecho que el tratamiento robótico de las voces recuerda demasiado al de Koreless, pero la producción es digna. Lo mismo se puede decir de ‘Delilah (pull me out of this)’, puro house festivalero, tan genérico y funcional como efectivo; y el breakbeat tecno-friendly tanto de ‘Bleu (better with time)’ como de ‘Kammy (like i do)’ no es el más original que se ha oído, pero Gibson ha logrado colocar ambos entre sus 10 mayores éxitos en Spotify: está claro que tienen su atractivo.

No obstante, el mayor éxito de ‘Actual Life 3’ es ‘Danielle (smile on my face)’, un elegante corte de house viscoso que samplea un directo de 070 Shake y que se cuenta entre las producciones más finas jamás firmadas por Gibson. Al escucharla vienen a la mente genios como Four Tet o Caribou y, de nuevo, no revela a un productor con una firma verdaderamente propia. Pero, si Gibson hace house para las masas (más selectas), lo hace bien.

El disco contiene momentos tan menores como el latido de ‘Nathan (still breathing)’, que samplea un vídeo de TikTok que Fred encontró por casualidad; o el celestial ‘Winnie (end of me)’. Son producciones más ambientales y atmosféricas que aportan un interés limitado al largo, tan limitado como el de esos audios de amigos que solo les hará ilusión a ellos. La sensación que deja ‘Actual Life 3’, no obstante, es la de trabajo bien hecho. Todo está en orden y funciona. Sin embargo, se echa en falta algo que justifique todo el «hype» alrededor del productor: por mucho que documente el presente, nada en ‘Actual Life 3’ sabe a nuevo. Y que sea «personal» porque se basa en la vida de Gibson, no es suficiente.