Fred again.. / Actual Life (April 14 – December 17 2020)

Entre los 400 confirmados de Primavera Sound 2022, Fred again.., el proyecto de Fred Gibson del que venimos hablando un tiempo a raíz de sus colaboraciones con FKA twigs, Brian Eno, Ed Sheeran, Headie One -de lo más variadas, como se puede apreciar- y de su propia carrera en solitario. Con un título tan gráfico como ‘Actual Life (April 14 – December 17 2020)’, el productor ha debutado esta primavera. Un disco que recoge pedacitos de vida, de unos meses del año pasado que casi todo el universo quiere olvidar cuanto antes.

De la melancolía a la esperanza pasando por la enfermedad, que es lo que ocupa la pista central ‘Me (Heavy)’, «Actual Life» se compone en general de canciones con nombres propios de persona, cuya voz se samplea y deconstruye. Entre paréntesis, una aclaración sobre el sentido de cada pista.

Se da la circunstancia de que la Julia del single ‘Julia (Deep Diving)’ es Julia Michaels, y el tema se ha hecho con un extracto de un poema que leyó en Instagram; y que la Sabrina de ‘Sabrina (I Am A Party)’ es la Sabrina que se popularizó con el poema ‘Explaining My Depression to My Mother’; pero en general las historias y los personajes son anónimos.

Así, el Kyle de ‘Kyle (I Found You)’ es alguien que, conocido como Guante en Instagram, leía un poema en una noche «open mic» y la Angie que encontramos hacia el final del disco es una cantante que en cierta ocasión Fred Gibson pudo escuchar cantar para 20 personas en un sótano. Entre todos, construyen un álbum tan humilde como su portada tipo «selfie», en el que las palabras, los fragmentos de frases, nos hablan sobre intentar salir adelante y escapar de la depresión, y las melodías sobre bases UK garage, techno o post-dubstep se mueven entre lo tristón y lo constructivo.

Curtido en Instagram y Youtube, Fred again.. dignifica estas redes sociales con uno de esos discos bonitos que se pueden bailar, pero en el que los nombres de estas personas más o menos anónimas rara vez consiguen hacerte olvidar el de los nombres propios que han hecho un uso muy similar de voces, beats e instrumentos orgánicos. James Blake, Caribou, Burial y Moby están entre los precedentes, tan obvios en el desarrollo del álbum que ‘December 17, 2020’ cierra el disco referenciando un tema tan reciente e histórico como ’22 (OVER S∞∞N)’ de Bon Iver.