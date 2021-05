Primavera Sound 2022 confirma a Dua Lipa, Strokes, Lorde, Nick Cave… y una «letra pequeña» que no es tal

Primavera Sound revela hoy su cartel para la edición 2022, que como se había comentado hace unos días, ocupará dos fines de semana en el Fórum de Barcelona.

La organización confirma hoy que The Strokes, Tame Impala, Tyler, The Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National y Beck encabezarán el primer fin de semana, del 2 al 4 de junio. El segundo fin de semana contará con Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Interpol y Yeah Yeah Yeahs, además de The Strokes, Tame Impala y Tyler, The Creator, entre otros, que repetirán presencia.

- Publicidad -

Entre los dos fines de semana, Beck, Megan Thee Stallion, Interpol, Jamie xx, Jorja Smith y Disclosure dj set formarán parte de la programación de Primavera a la Ciutat del 5 al 8 de junio.

El festival incluye después de estos nombres destacados por su parte una letra pequeña que no es tal, y en la que lo mismo te pueden aparecer Bikini Kill que Charli XCX que Magnetic Fields como si fueran un grupo local o Beach House y Caribou, como si nada. Una manera de que el público que tenía sus entradas para 2020 y 2021 las mantenga y de vender entradas ya esta primavera-verano aunque la industria todavía no haya podido volver a ser lo que era. En resumen, una manera de estimular el mercado de venta de entradas cuando este todavía está titubeando a causa de la pandemia. Decían hace unos días desde la organización de Primavera Sound, que «el reto es mayúsculo, pero también lo es la excepcionalidad de la situación: ante una industria herida de muerte, una respuesta superlativa». Pues eso.

- Publicidad -

Hoy comienza la operativa de cambios de entradas para poseedores de entradas de 2020 y 2021 y el martes 1 de junio se pondrán a la venta todas las modalidades de entradas para 2022. La organización quiere aclarar que el cartel de Primavera Sound 2022 Barcelona aún no está completo y se anunciarán más nombres en las próximas semanas.

Primer fin de semana:

Incluye, además de los nombres indicados al comienzo de la noticia, el retorno de Bauhaus, Charli XCX, Disclosure, Maria del Mar Bonet, C. Tangana convertido en El Madrileño e Idles. También despuntan nombres de primer nivel como Beach House, Mavis Staple, Caroline Polachek, Caribou, King Krule, Kacey Musgraves, Shellac, Bikini Kill, Amaia, Jamie xx, Bad Gyal, Sharon Van Etten, Kim Gordon, DJ Shadow, Fontaines DC, Autechre, Einstürzende Neubauten o Dinosaur Jr, que acaban de editar ‘Sweep It Into Space‘.

También se avanzan otros nombres, del trap argentino Duki al grupo de k-pop Dreamcatcher, pasando por el hyperpop de 100 gecs, el hardcore de Jawbox o Little Simz. También se avanzan nombres como King Gizzard & The Lizard Wizard, Parquet Courts, Slowthai, girl in red, Stingray 313, Paloma Mami, o Pabllo Vittar. La organización anuncia «propuestas extremas de Napalm Death, Lightning Bolt, The Armed, black midi, Evian Christ o The Caretaker, los destellos pop de Rina Sawayama o Hannah Diamond, la visión renovadora de la tradición de Les Amazones d’Afrique, Za! & La Transmegacobla y Rodrigo Cuevas con su espectáculo Barbián, el bounce iconoclasta de Big Freedia o el punk desde Japón de Otoboke Beaver».

Segundo fin de semana:

También repetirán actuaciones Charli XCX, C. Tangana, Bad Gyal y King Gizzard & The Lizard Wizard, entre otros, pero se avanza que «el grueso del cartel del segundo fin de semana será inédito y responderá a lo que ha sucedido en el mundo de la música durante los últimos meses».

Sí sabemos que por allí estarán Antònia Font, también La Mafia del Amor, tanto Danny L Harle como A.G. Cook, Big Thief, Run the Jewels, M.I.A., Jessie Ware, Slowdive, Mogwai, Playboi Carti, Cazzu, Khea, Nicki Nicole, Sen Senra, el j-pop de Perfume, Burna Boy, Gilles Peterson, Courtney Barnett, Clairo y Brittany Howard.

Se anuncian «nuevas voces del pop como Griff, Erika de Casier, Priya Ragu y Holly Humbertsone, irrupciones artísticas como las de la ghanesa-americana Amaarae, guitarrazos con alma post-punk de Squid y Dry Cleaning, el trap viral de Cuban Doll, Tarta Relena, Renaldo & Clara y Rigoberta Bandini como muestras de la vibrante escena catalana, el nuevo mago de la electrónica melancólica Fred Again.., el baile mínimo de la colombiana Ela Minus o los happyhardcoretas indonesios Gabber Modus Operandi. A su lado, Rolling Blackouts Coastal Fever, la disrupción absoluta de La Zowi, DJ Pastis en el retorno más inesperado de la escena makina de los 90, la sutura techno de la polaca VTSS o Japanese Breakfast a las puertas de alzarse con el cetro del nuevo indie rock».

Primavera a la Ciutat:

Con aún más programación por revelar, por ahora Primavera a la Ciutat contará con las actuaciones entre semana de Beck, Jamie xx, Disclosure dj set, Interpol, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Charli XCX, King Gizzard & The Lizard Wizard «actuando una vez por día», 100 gecs, Slowdive, Jawbox, Goldie, Jehnny Beth o Les Savy Fav, además de novedades fuera del cartel de los fines de semana como The Magnetic Fields, Yung Lean, Chet Faker, Sons of Kemet, el show Bad Gyal’s Gogo Club, Iceage, Kero Kero Bonito o Kamaal Williams.

Algunos de estos conciertos formarán parte de fiestas temáticas a modo de showcases como los de los sellos PC Music (con Charli XCX, Hannah Diamond, A.G. Cook, EASYFUN y HYD), Year0001 Rift (con Yung Lean, Chariot, Lokey, Torus, Femi, Darkø y Drain Gang (Bladee, Ecco2k, Thaiboy Digital)), 4AD (con Dry Cleaning, Erika de Casier y Maria Somerville), Secretly (con Fenne Lily, Alex Cameron y Jamila Woods), City Slang (con Noga Erez, Los Bitchos, King Hannah, Viktor y Marie Montexier), Brownswood Records (con Gilles Peterson, Secret Night Gang y STR4T4) o Hivern Discs (con John Talabot, Afrikan Sciences, Cucina Povera y Sabla), el colectivo ugandés Nyege Nyege (con MC Yallah & Debmaster, Duma y Jokkoo), El Punto de Yung Beef, Cønjuntø Vacíø, Awesome Tapes From Africa, Maricas o el espectáculo Harlecore que unirá a Danny L Harle con DJ Pastis.

Brunch on the Beach, 12 de junio:

La despedida será el domingo 12 de junio con Brunch On The Beach en la playa de Sant Adrià de Besòs. Una fiesta diurna con vistas al mar que encabezarán «las tres estrellas más rutilantes de la electrónica actual como son Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, acompañadas en este caso por el dj set de Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst, Chaos in the CBD, Héctor Oaks, Joyhauser y Malika». Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones 2020 y 2021 de Brunch -On The Beach serán válidas para la edición de 2022, y el acceso a la fiesta está incluido en cualquiera de las modalidades de entrada para el festival (Weekend 1, Weekend 2 o Weekend 1 + Weekend 2).