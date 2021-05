Fred again.. exhibe su lado más melancólico en ‘Yasminah’

Entre la playlist de este mes de nuestro excodirector Raúl Guillén «Flores en el estiércol«, aparece Fred again.., el proyecto del productor británico Fred John Philip Gibson, que posiblemente te suene por su colaboración reciente con FKA twigs, por sus créditos en la discografía de Ed Sheeran o en varios hits de los últimos años, como es el caso de ‘After the Afterparty’ de Charli XCX.

Esta primavera ha publicado un disco llamado ‘Actual Life (April 14 – December 17 2020)’, en el que muy al margen de su trabajo con Ed Sheeran, que seguramente le dé de comer, exprime su faceta de productor a medio camino entre Jamie xx y el Moby de ‘Porcelain’. Algo perceptible en canciones de ritmos house como su hit ‘Kyle (I Found You)’, recogida aquí aunque procede de 2019, o la estupenda ‘Julia (Deep Diving)’, que salía a finales de 2020 remitiéndonos ligeramente a The Field o a Burial, a quien reconoce como influencia fundamental en sus tiempos mozos.

Fred again.. está triunfando con su bonus track junto a The Blessed Madonna, ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’, que incluso se ha quedado a las puertas de ser top 40 en Reino Unido. Pero hoy seleccionamos como “Canción del Día” una de las joyas perdidas del álbum, la llamada ‘Yasminah (See Your Face Again)’.

También cercana en espíritu a Caribou, la canción no deja de repetir simplemente “I can’t wait to see your face again” una y otra vez (luego sí se añaden unas palabras extra), dejando que guíen el tema los trucos de producción que se van sumando. Entre ellos, samples vocales, una percusión que va ganando peso y una nube de sintetizadores relacionados con el mundo dream pop, que sitúan su proyecto junto a los que, dentro de la electrónica, cuentan con una sensibilidad especial.



