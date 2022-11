Skullcrusher te cobija en su mundo interior en ‘It’s Like a Secret’

Skullcrusher, el proyecto de folk gótico de la neoyorquina Helen Ballantyne, acaba de lanzar su álbum debut, que es el Disco de la Semana en estas páginas. ‘Quiet the Room‘ es el último Disco Recomendado que puedes encontrar en nuestros archivos.

‘Quiet the Room’ es un trabajo lleno de fantasmas y ecos, donde guitarras y pianos dibujan una atmósfera etérea y misteriosa. Brillan, ante todo, la voz de Helen y su sensibilidad melódica, que marca definitivamente cortes como el que hoy nos ocupa.

‘It’s Like a Secret’ es el tema que, según Helen, da sentido al álbum. Dice que, cuando lo escribió, sintió por fin que el disco tomaba forma: «Había estado intentando expresar con palabras un sentimiento intangible e imposible de expresar, en el que me excavo a mí misma», explica la artista, que asocia esta sensación a la idea de «estar inmersa en un proyecto creativo y sentirme desconectada de la gente». Helen habla de un sentimiento que le reconforta, pero que también le hace sentir sola.

Sobre todo esto habla ‘It’s Like a Secret’, efectivamente una canción que parece un secreto en sí mismo, marcada por una melodía preciosa y conmovedora, y en la que Skullcrusher nos invita a su mundo interior. Ahí, Helen le da vueltas a su proceso creativo e imagina «el sitio en el que quiero estar, la persona a la que no puedo ver, el enfado dentro de mi amor, las palabras en las que no puedo pensar, las decisiones que he tomado, las partes que no puedo explicar».

Igual de reconfortante que este abrazo cálido de canción llamado ‘It’s Like a Secret’ es su videoclip animado. Dirigido por Melanie Kleid, se trata de un vídeo animado completamente en papel, donde mandan los tonos marrones y terrosos.