¿De qué van los 5 nuevos discos de SAULT?

SAULT continúan con su abrumadora carrera y ya suman más de 10 discos a sus espaldas, cuando hace poco más 3 años no sabíamos de su existencia. Su última jugada tras un álbum tipo banda sonora este año, han sido 5 nuevos álbumes subidos a su web bajo contraseña, y ya eliminados oficialmente de la faz, que pasamos a comentar brevemente a continuación.

‘UNTITLED (God)’ es el primero en aparecer en tu carpeta de descargas, un disco de 21 pistas, de producción minimalista, tan pronto cercano al R&B como al pop: ‘I Surrender’ podría haber sido una canción de TLC pero también de Saint Etienne. Hay interludios tipo oración y tipo “spoken word” (‘Rafael’s Prayer’), algo de góspel, pero también canciones más convencionales como la bonita ‘God Is On Your Side’. Aquí se establece el carácter religioso de todo este conjunto: la clave para bajar los álbumes era «godislove», como se llama la pista 2. Una curiosidad en este disco sería el corte 20, ‘God In Disguise’, surtido de sintetizadores ochenteros de tipo lo-fi.

’11’ está siendo el disco más escuchado de los 5 nuevos según los datos visibles en Last FM. Quizá porque es uno de los más convencionales, con 11 pistas -lo habéis adivinado- y 44 minutos de duración. Conjuga el funk con el jazz y el soul, con temas un tanto dub como ‘Morning Sun’, que podría haber sido una producción de Massive Attack con Horace Andy. ‘Higher’ es más góspel y uptempo, casi pop, mientras la canción que escogemos hoy como “Canción del Día” es ‘Fight for Love’. De nuevo conviven el R&B con el pop indie en una canción que habla sobre la supervivencia, sobre seguir adelante, incluso cuando “el mundo te destroza” y “los tiempos son duros”.



‘AIIR’, compuesto por 5 pistas que suman 26 minutos, es el disco más cercano a la banda sonora y a la música clásica de estos 5, conectando con el largo que justamente se llamaba ‘AIR’ hace unos meses. Cabe destacar que no son composiciones instrumentales: las voces corales en ‘Gods Will’ o ‘Still Waters’ son muy significativas.

‘Earth’ es un álbum marcado por la percusión tribal de ‘Power’, y también de temas como ‘The Lord’s With Me’, que pasa por varios estados de lo espiritual a lo meramente rítmico. En este disco en el que cabe la balada casi ñoña (‘Stronger’) y el funk de ‘Warrior’, el punto más pop es ‘Valley of the Ocean’. Es apta para seguidores de Adele y la primera Emeli Sandé.

Finalmente, ‘Today & Tomorrow’ es un disco marcado por el rock y las baterías vivas, hasta el punto de que parecen grabadas en directo sin producción. Estamos ante un sonido mucho más crudo, incluso cuando vuelven a surgir las voces infantiles como en ‘Above the Sky’ o en su propio ‘Heal the World’, que no tiene nada que ver con Michael Jackson o casi. Temas como ‘The Plan’ hacia la mitad suenan un tanto riot, sorprendentemente cercanos a Le Tigre, mientras ‘The Return’ admite comparaciones con Radiohead por el uso tristón de la guitarra eléctrica, fundamental en este álbum.