Louis Tomlinson / Faith in the Future

Iniciar una fructífera carrera en solitario después de haber formado parte de uno de los grupos más exitosos de la historia del pop reciente no es una tarea sencilla. No solo supone hallar un estilo propio, sino hacer que los que fueron fans tengan motivos por los que quedarse, y también aportar algo novedoso para atraer a nuevos oyentes. Louis Tomlinson, tras la separación de One Direction, comenzó colaborando con artistas como Steve Aoki o Bebe Rexha, buscando éxitos radio-fórmula con un electropop comercial. ‘Walls’, su deficiente disco debut, dejaba eso atrás y se inclinaba por un Brit Pop en la línea de Oasis.

Ahora, en su segundo álbum, Tomlinson se fija en el pop-rock de los 2000 e intenta guiar su música hacia un sonido más cohesionado y maduro. Desgraciadamente, ‘Faith in the Future’ vuelve a mostrar a un artista demasiado encerrado en sus influencias y con poco que decir. ‘Bigger Than Me’, el primer single, quiere ser un himno pop-rock de estadio, pero carece de la fuerza que pide una composición de ese estilo. Ni su voz es la más adecuada para cantar en ese registro, ni la canción es lo suficientemente original para salvarla de la mediocridad. Busca sonar a los mejores Gallagher, pero acaba siendo como una de Imagine Dragons con el piloto automático.

Más conseguido está el que fue el segundo adelanto, ‘Out Of My System’, también nostálgico en sus referencias sonoras, en el que el cantante se sube al resurgimiento del pop-punk que estamos viviendo en los últimos años, y entrega un tema bien producido y con una progresión efectiva. También destaca por encima del resto ‘All This Time’, la única canción en este trabajo en la que Tomlinson se desata ligeramente de las convenciones más comerciales y suena personal. Sobre elegantes sintetizadores, el artista habla sobre cómo a veces pierde la esperanza (“Todavía dudo de que lo que hago pueda llevarme a casa”) para, finalmente, encontrarla (“Los amigos que hacemos / el amor que conlleva / vale todo este tiempo”).

Sin embargo, la gran mayoría del disco, ofrece letras excesivamente genéricas y literales que no dejan ver a la persona que hay detrás. Tampoco ayudan unas producciones tan planas y poco arriesgadas, que al reproducirlas, instantáneamente parece que llevemos dos décadas escuchándolas. Se echa en falta más alma y menos fórmulas.

‘Faith in the Future’ evidencia que Tomlinson artísticamente está perdido, incluso si supone un ligero avance respecto a su primer disco. Todavía hay mucho espacio para mejorar, tanto a nivel vocal como lírico y melódico. Que un disco con un sonido tan arraigado en técnicas crea-éxitos no tenga ni un solo tema pegadizo es un claro indicativo de que algo no está funcionando como debería. Habrá que tener “fe en el futuro”, no hay otra opción.