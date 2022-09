Louis Tomlinson anuncia ‘Faith In The Future’ y lanza nuevo single

Louis Tomlinson ha publicado el primer single, ‘Bigger Than Me’, de su próximo álbum de estudio, titulado ‘Faith In The Future’ y que saldrá a la venta el 11 de noviembre. ‘Faith In The Future’ será el segundo LP del británico tras la separación de One Direction y el lanzamiento de ‘Walls’, el primer disco solista de Tomlinson.

Coescrita por Rob Harvey y Red Triangle, ‘Bigger Than Me’ es una canción de pop rock con tintes emotivos. Está producida por Mike Crossey, conocido por su trabajo como productor para The 1975 y Wolf Alice. Tomlinson ha dado algunos detalles sobre la inspiración para la canción: «Siempre me he esforzado por ser una persona muy normal y humilde en esta vida, pero hay una línea y una responsabilidad que viene de estar en esta posición. Me he dado cuenta al hacer esos conciertos de lo que significa para mis fans y que todo lo que hago es más grande que yo».

Junto a Crossey, Louis ha colaborado para el disco con nombres célebres como Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) y el líder de Hurts, Theo Hutchcraft.

Tracklist:

1. The Greatest

2. Written All Over Your Face

3. Bigger Than Me

4. Lucky Again

5. Face The Music

6. Chicago

7. Common People

8. Out Of My System

9. Angels Fly

10. Saturdays

11. Silver Tongues

12. She Is Beauty We Are World Class

13. All This Time

14. That’s The Way Love Goes