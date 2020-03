Louis Tomlinson anuncia concierto-sorpresa en Madrid la próxima semana para presentar ‘Walls’, su disco a lo Oasis

Louis Tomlinson, que dio el gran salto a la fama con One Direction, anuncia una fecha sorpresa en Madrid donde vendrá a presentarnos su nuevo disco –y primer álbum en solitario– ‘Walls’, que salió a la venta el pasado 31 de enero y debutó en el número 4 de la lista oficial de ventas en España. Será la semana que viene, el 10 de marzo 2020 en La Riviera.

Se suma así a la ya anunciada fecha en Barcelona del 9 de marzo cuyas entradas se agotaron en tan solo un día. Las entradas para el concierto de Madrid, que tendrán un precio único de 35€ (+gastos), se ponen a la venta hoy jueves 5 de marzo en www.livenation.es y Ticketmaster, desde las 16:00h.

Aunque su nombre esté fuertemente vinculado a One Direction, la exitosa boy band que vendió más de 100 millones de álbumes en el mundo entero, Louis Tomlinson ha demostrado que su proyecto en solitario no está tan estrictamente ligado al pop como el grupo con Harry Styles, Niall Horan y Liam Payne. Aunque debutaba con ‘Just Hold On’, tema firmado por Steve Aoki, y ‘Back to You‘, single con Digital Farm Animals y Bebe Rexha, abiertamente orientados al pop bailable de radiofórmula, ‘Walls’ ha demostrado con singles como ‘Kill My Mind’ o ‘We Made It’ estar más orientado a gustos personales como Oasis, The Killers, The Smiths, The La’s, abiertamente citados como influencias sonoras en el disco.