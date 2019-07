Louis Tomlinson niega haber aprobado la escena animada de ‘Euphoria’ en la que practica sexo con Harry Styles

La noticia absurda del día involucra a dos miembros de One Direction, a Drake y a HBO. La cadena de televisión americana ha estrenado recientemente una nueva serie producida por Drake, ‘Euphoria’, basada en la serie israelí del mismo nombre que se emitió entre 2012 y 2013, y que está protagonizada por la cantante y actriz Zendaya. La serie está dando que hablar por su representación medio explícita del sexo entre adolescentes y su consumo de drogas.

En el tercer capítulo de ‘Euphoria’, que acaba de emitirse, vemos una escena animada de Louis Tomlinson y a Harry Styles de One Direction practicando sexo. Se trata de una escena imaginada por una de las personajes de la serie, que crea “fan-fiction”. Así, el mito de la relación homosexual entre Tomlinson y Styles (apodada “Larry Stylinson”) ha llegado a la televisión tras años alimentando el contenido de “fan fiction” de sitios como Tumblr, y que en su momento llevaba a Tomlinson a desmentir que hubiera algún tipo de relación entre Styles y él, declarando incluso que esta “conspiración” había perjudicado su relación con su compañero de banda.

En Twitter, Tomlinson ha negado que la escena haya contado al menos con su aprobación: “puedo decir categóricamente que ni he sido contactado para la escena ni la he aprobado”. Styles, menos dado a usar las redes sociales, no ha emitido declaración al respecto por el momento, como tampoco Drake. Os dejamos con la escena en cuestión grabada por un fan, y que sí, es bastante sexual:

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 1, 2019