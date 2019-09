Louis Tomlinson se inspira en “Oasis, The Killers, The Smiths, The La’s”… en su nuevo single, ‘Kill My Mind’

Louis Tomlinson, uno de los dos ex integrantes de One Direction que aún no han publicado disco (el otro es Liam Payne), está de vuelta con un nuevo single llamado ‘Kill My Mind’ que encantará y horrorizará en igual medida a los fans del indie-pop británico de los 90. En concreto parece una canción de Oasis incluso en la interpretación vocal, muy Liam Gallagher.

Tanto bebe ‘Kill My Mind’ del brit-pop noventero que Tomlinson ha compartido una playlist de Spotify con las canciones que han inspirado su nuevo single, y en la que encontramos hits de Oasis, The Killers, Arctic Monkeys, The Rolling Stones, The Smiths o The La’s. Incluso caben reivindincaciones para James, The Courteeners y Catfish and the Bottlemen.

Un cambio de sonido para Tomlinson el que muestra ‘Kill My Mind’, que ni siquiera se había visto venir del todo en su anterior sencillo, ‘Two of Us’, una balada rockera que podría haber formado del repertorio de One Direction. ‘Kill My Mind’ es mucho más enérgica y explosiva y, francamente, como canción no está nada mal. Desde luego es mejor que esa atroz ‘Back to You’ cantada a dueto con Bebe Rexha (que encima canta primero) y que ha logrado la friolera de 400 millones de reproducciones en Spotify…