Maldita Nerea, Louis Tomlinson, María José Llergo, Meghan Trainor, Kesha… en las listas de álbumes

Maldita Nerea son el nuevo número 1 de la lista de ventas con su octavo álbum de estudio, ‘Un planeta llamado nosotros’, que también aparece en la lista de streaming en el número 26. La canción que da título al disco y es su single principal se acerca a las 10 millones de reproducciones en Spotify tras su estreno el pasado mes de junio.

En el top 2 de ventas debuta ‘Limones en invierno’ de Izaro y ya en el top 4 ‘Walls’, el primer disco en solitario de Louis Tomlinson de One Direction. ‘Walls’ también ha entrado en el top 4 de la lista británica y en la americana lo ha hecho en el número 9, pero las críticas al disco están siendo nefastas. Extrañamente, mientras los fans parecen haber corrido en masa a comprarse el disco, no tantos lo están reproduciendo en streaming y ‘Walls’ entra en el modesto número 62 en esta tabla.

Otra entrada destacada en la lista de ventas es la de María José Llergo con ‘Sanación‘. El debut de la promesa del flamenco cordobesa, con quien hemos mantenido una interesante charla recientemente, entra en el número 15. Por otro lado, Meghan Trainor consigue su peor dato en España y Kesha el segundo mejor. ‘Treat Myself‘ entra en el número 25 cuando ‘Title‘ fue top 4 y ‘Thank You‘ top 8, y ‘High Road‘ lo hace en el número 29… quedándose lejos del top 7 de ‘Rainbow‘ pero mejorando bastante el top 62 de ‘Animal‘ y el top 50 de ‘Warrior‘. De manera casi inexplicable, ni Meghan ni Kesha aparecen en la tabla de streaming. El resto de entradas en la lista de ventas las firman R.E.M. con ‘R.E.M. at the BBC’ (62) y, misteriosamente, Beach House con su álbum de rarezas de 2017, ‘B-Sides and Rarities’ (79).

Y en cuanto a streaming, la mejor entrada es por supuesto el disco de la gala 3 de OT2020 (7), y además de Maldita Nerea y Louis Tomlinson, entran Eladio Carrion con ‘Sauce Boyz’ en el número 11, Foyone con ‘Presidente’ en el 27 y Russ con ‘Shake the Snow Globe’ en el 91.