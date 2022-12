Muqata’a, tesoro de la electrónica palestina, este viernes en Apolo

La serie de conciertos de Sala Apolo, Be My Guest, dedicada a acercar sonidos de diferentes territorios a la ciudad de Barcelona, llega a su segunda fecha. El 2 de diciembre la protagonista fue la música portuguesa y brasileña con las actuaciones de, entre otros, Yeli Yeli o Sulana, y este viernes 9 de diciembre es el turno de tres tesoros de la música experimental. Las entradas anticipadas están disponibles en la web de Apolo y en DICE por 12€ + gastos de gestión.

Ese día, el sello protagonista en Be My Guest es Foehn Records y, en representación del mismo, Balago es uno de los artistas confirmados. Casi no necesita presentación este dúo de ambient de La Garriga que lleva en activo desde 1998, publicó su primer disco en 2001 y que, en años posteriores, ha publicado álbumes tan queridos en este género dentro del país como ‘Extractes d’un diari’ (2010) o ‘El demà’ (2018). El grupo formado por David Crespo y Guim Serradesanferm lanzó ‘Els altres’, su último trabajo, en 2020.



Y de la mano de Foehn Records llegan a la Sala Apolo dos de los artistas principales del sello londinense Discrepant. Por un lado, Muqata’a es un productor de Palestina residente en Ramalá, Cisjordania, que lleva 10 años en activo, aunque ha sido en los últimos tiempos cuando ha llamado la atención de medios internacionales gracias a dos discos, ‘Inkanakuntu’ (2018) y ‘Kamil Manqus’ (2021). La música de Muqata’a navega los mundos del hip-hop, la bass music y la grabación de campo y, en su último álbum, mezcla breakbeats con sonidos y transmisiones de radio de Oriente Medio, en un conjunto caótico e hipnótico.



Otro proyecto estrella del sello Discrepant es el de Lagoss. Formado por el jefe del sello, Gonçalo F. Cardoso, y por el dúo experimental canario de Mladen Kurajica y Daniel García, Lagoss pone banda sonora a las mitologías isleñas en su disco ‘Música Imaginaria de las islas Vol.1 Islas Canarias’ (2020), compuesto por cerca de 40 pistas que proponen su propia versión de la llamada «música exótica». Un mundo burbujeante en el que sumergirse.



Las sesiones Be My Guest, cuenta Apolo, «se inauguraron en 2014 como un ciclo de conciertos de producción propia de Apolo con el objetivo de descubrir escenas musicales de países concretos. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado hacia el concepto del anfitrión, donde se invita a sellos, artistas o bandas amigas a tocar en la sala para presentar proyectos emergentes nacionales e internacionales. Además, ha incorporado Be My Guest ➹ Lanzamientos, una nueva línea de programación dedicada a mostrar nuevos trabajos del panorama musical».

Y continúa: «Artistas como Say Yes Dog, Sun Glitters, Jambinai, Pietnastka, 67,5 Minut Projekt, 13 Year Cicada, Pranke, Internazionale, Rosen & Spyddet, Yuri o Raquin entre otros, han participado de Be My Guest en representación de Luxemburgo, Israel, Polonia, Italia, Alemania o Dinamarca. Asimismo, Za! y los sellos Foehn Records y Cønjuntø Vacíø han ejercido de anfitriones de bandas locales como B1n0 o Myōboku».