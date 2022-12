The Weeknd se apunta un nuevo número 1 global con ‘Creepin’

Entre los grandes lanzamientos internacionales de la semana recopilados en la playlist Ready for the Weekend se encuentra ‘HEROES & VILLAINS’, el nuevo álbum de Metro Boomin. Productor de éxitos como ‘Bad and Boujee’ de Migos o ‘Congratulations’ de Post Malone, Leland Tyler Wayne se ha rodeado de estrellas como John Legend, Don Toliver, Future, Travis Scott o The Weeknd en la secuencia de su segundo álbum de estudio.

Precisamente es el tema de ‘HEROES & VILLAINS’ en el que colabora Abel Tesfaye – y también 21 Savage- el que está calando a lo grande en el público, hasta el punto que ‘Creepin’ acaba de escalar al número 1 global de Spotify. Sumando 5 millones de escuchas diarias, lleva 20 en total en menos de una semana. En otras palabras: tiene el número 1 directo en Estados Unidos (casi) asegurado.

Casi porque es temporada de escuchar canciones navideñas y está por ver si ‘Creepin’ se resiste al huracán de villancicos de Mariah Carey, WHAM!, Brenda Lee… De momento, en el top 50 de Spotify UK prevalecen los villancicos y ‘Creepin’ aparece en el puesto 9. Sin embargo, en Estados Unidos ocupa el puesto 1 por delante de Brenda Lee, Mariah, ‘Jingle Bell Rock’ y demás canciones festivas; y otro tema de Metro Boomin, ‘Superhero’, aparece en segundo lugar.

‘Creepin’, de hecho, no puede tener menos que ver con la alegría de esas canciones. Se trata de un slow jam contemplativo, entre el hip-hop y el R&B, en el que The Weeknd canta de manera sentida sobre una mujer que le ha roto el corazón. Le pide que «si juegas conmigo, que no se note» y que «si me estás observando, que no sea evidente», porque su corazón «ya no puede aguantar más». Por su parte, 21 Savage rapea que la chica ha pasado de «ama de casa» a «relación furtiva» y dice que ni habiéndole duchado a regalos se ha quedado con él.

En el mejor momento de su carrera, The Weeknd se apunta otro número 1 al tiempo que prepara el estreno de su serie, ‘The Icon’, y la continuación de su gira mundial, que pasará por Madrid y Barcelona el próximo verano. Presentará, claro, ‘DAWN fm‘, su celebrado disco de este año.