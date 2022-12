2022 ha sido el año de los regresos, pero también de regresos que no han sido los esperados, véase Rihanna. Como ella, Junior Boys llevaban desde 2016 sin publicar material nuevo y ‘Waiting Game’, su nuevo disco, no es exactamente el típico al que Jeremy Greenspan y Matt Didemus nos tienen acostumbrados. Es verdad que ellos han ido cambiando de sonido disco a disco, pero la dirección artística de ‘Waiting Game’ probablemente les haya sorprendido hasta a ellos mismos.

‘Waiting Game’ es otro disco hijo de la pandemia, pues su grabación empieza a principios de 2020 y continúa durante el confinamiento, y presenta una línea mucho más ambiental que anteriores trabajos. Hay que recordar que ‘Big Black Coat‘, anterior álbum de Junior Boys, es rítmico, pues se inspira en el techno de Detroit, pero en ‘Waiting Game’ queda poco de aquello.

El disco nace de los largos paseos que Greenspan da durante la pandemia, también de su fascinación por la televisión lenta y por el paisajismo acuático, así como por su admiración por la obra de músicos como John Hassell o John Martyn, a los cuales escucha durante esos paseos. Greenspan y Didemus empiezan a crear ‘Waiting Game’ juntos mediante improvisaciones pero después es Greenspan quien lo termina tras pasar medio año aprendiendo a usar las máquinas de cinta instaladas en su estudio. Ese mismo espacio da a Greenspan la oportunidad de crear un álbum que envuelva el ambiente.

La intención de ‘Waiting Game’ es «dar un respiro al oyente» porque a Greenspan le gusta la idea «de que la gente lo ponga en una casa y exhale de alivio, incluso si ese alivio está teñido de tristeza». Esa tristeza emana de ‘Waiting Game’ porque el propio Greenspan pierde a su padre durante la pandemia, y si el álbum da «un respiro» de algo, es de las estructuras pop que todo lo dominan. En ‘Waiting Game’ las composiciones son bellas pero se evaporan casi al instante, como la hipnótica ‘Dum Audio’, marcada por la hermosa repetición de dos notas de sintetizador que parecen nubes suspendidas en el aire; e incluso pueden ser tan abstractas como ‘Fidget’, un ejercicio de música acusmática que después se transforma en una composición de jazz ambiental no disimilar al expuesto en el disco de Floating Points y Pharoah Sanders… solo que, en este caso, la pieza deja menos huella.

En ‘Waiting Game’ hay retazos del sonido de aquel dúo que tanto nos enamoró hace una década con su sonido de pop 80s retro y nostálgico (ese hallado también en el álbum debut de Jessy Lanza co-producido por Greenspan), pero son solo eso, retazos. Los tonos de sintetizador, elegantes y resplandecientes, nostálgicos como una Navidad de 1982, siguen ahí y suenan de maravilla; sin embargo y, como decimos, las canciones que se acercan a ser pop se quedan esbozadas. Es el caso de ‘Thinking of You Calms Me Down’, la típica reducción de funk y R&B minimalista que a los canadienses tan bien se les da, de la seductora ‘Yes II’, o de la pista titular, que cierra el disco en clave downtempo, sin lograr ser un single que vayamos a seguir escuchando en los próximos años.

Es más o menos adictivo el single ‘Night Walks’, que suena exactamente a lo que promete su título, y su magia se revela realmente durante la noche, como la del resto del disco. No se entiende por qué la grabación termina tan abruptamente, pero la historia que cuenta, sobre un hombre que solo se deja ver de noche porque ha decidido desaparecer, está bien trasladada a una composición musical llena de misterio. Sin embargo, entre el drone de la inicial ‘Must Be All the Wrong Things’, que ya avanza lo que se avecina; las pizpiretas burbujas de ‘Samba on Sama’ y los hipos vocoderizados de ‘It Never Occurred to Me’, que parece un experimento de Oneohtrix Point Never más bien; el grueso de ‘Waiting Game’ no iguala la solidez de obras previas de Junior Boys que podemos considerar históricas. Sin embargo, como anticipo de lo que puede venir, también demuestra que, en estos 6 años, a los autores de ‘In the Morning’ no se les ha apagado la llama del todo.