Little Simz llora por los sinsabores de la fama en su corto de 11 minutos

‘NO THANK YOU’ de Little Simz parece el gran disco sorpresa de la Navidad, publicado un lunes cualquiera casi, casi sin previo aviso, ni singles anteriores. La cantante publica ahora un videoclip, que es más bien un corto de 11 minutos en el que suenan algunas de las canciones de este disco.

Curiosamente no suena el single ‘Gorilla’, que al fin y al cabo no era demasiado representativo de lo que podemos escuchar en el álbum, ni tampoco ‘Angel’, el tema que abría el álbum. La que sí encontramos fugazmente es ‘Silhouette’, que ya reseñamos en estas páginas. Aparece después de ‘X’ y antes de ‘Sideways’. Pero las canciones que más destacan en este corto son ‘Broken’, debido a sus impactantes imágenes sobre la muerte, y ‘Heart on Fire’. Esta última es nuestra «Canción del Día» hoy.

El vídeo dirigido por Gabriel Moses comienza con una reflexión sobre la necesidad de ser fieles a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, sin miedo. “Las fronteras son importantes”, se indica, en referencia a una cita que ya se incluyó en la nota de prensa del álbum. En esta era Little Simz se enfrenta a los miedos y a los sinsabores de la fama, a la búsqueda de su propia identidad, y es por eso que durante la parte de ‘Heart on Fire’ la vemos interpretando este tema frente al espejo, con audiencia.

Llora en la que es la única parte a color del vídeo, mientras la oímos rapear sobre el vacío que le provocan las copas de champagne, los afterparties y la necesidad del aplauso… que es como termina el vídeo. Este era el tema del disco que incluía una de las frases claves del álbum, «mi vida es una bendición, pero conlleva demasiado estrés», además de uno de los más influidos por el trip hop en la producción de Inflo. ¿Queda alguna duda sobre lo que significa el título del álbum, ‘NO THANK YOU’?





