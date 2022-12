Little Simz anuncia nuevo disco para este lunes, ‘NO THANK YOU’

Little Simz ha revelado la fecha de salida, el tracklist y la portada de su nuevo álbum, ‘NO THANK YOU’. El sucesor del aclamado ‘Sometimes I Might Be an Introvert’, por el cual Simz ganó el Mercury Prize este año, saldrá a la luz este mismo lunes 12 de diciembre.

La rapera londinense ya anunció hace unos días en su Instagram que tenía un disco llamado ‘NO THANK YOU’ entre manos, pero no había nada más de información. El post iba acompañado de cuatro aforismos que podrían ser pistas sobre los temas que trata el nuevo álbum: «La emoción es energía en movimiento; honra tu verdad y tus sentimientos; erradica el miedo; los límites son importantes».

‘NO THANK YOU’ incluirá 10 nuevas canciones y será producido de nuevo por Inflo, quien también forma parte del colectivo británico SAULT.

Tracklist:

1. ‘Angel’

2. ‘Gorilla’

3. ‘Silhouette’

4. ‘No Merci’

5. ‘X’

6. ‘Heart On Fire’

7. ‘Broken’

8. ‘Sideways’

9. ‘Who Even Cares’

10. ‘Control’