Little Simz gana el Mercury Prize 2022

Little Simz ha ganado el Mercury Prize por su cuarto disco, ‘Sometimes I Might Be an Introvert‘. La rapera de Londres, que partía entre las favoritas, se ha impuesto ante el «hype» guitarrero de la temporada, el de Wet Leg, también al superventas Harry Styles y al segundo largo de Nova Twins, nada menos que el segundo disco mejor valorado del año según la media de Metacritic.

Competían también por el Mercury ‘Prioritise Pleasure’ de Self Esteem, ‘Reason to Smile’ de Kojey Radical, ‘Seventeen Going Under’ de Sam Fender, ‘Tresor’ de Gwenno, ‘The Overload’ de Yard Act, ‘Skin’ de Joy Crookes, ‘For All Our Days That Tear The Heart’ de Jessie Buckley & Bernard Butler y ‘Forest Floor’ de Fergus McCreadie.

El álbum de Little Simz fue uno de los mejores de 2021, en concreto el 5º mejor disco de aquel año para JENESAISPOP, y sus virtudes eran evidentes desde el principio. El flow de Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo y sus letras sobre racismo o familia, la cuidada línea narrativa del disco, y los elegantes producción y arreglos creados junto a su productor Inflo -co-responsable de otro reciente disco ganador del Mercury, el de Michael Kiwanuka– daban lugar a un trabajo de gran calado emocional que, adivinábamos entonces, tenía bastantes papeletas de hacerse con el premio musical más prestigioso de Reino Unido, como así ha sido.

En su discurso, Little Simz ha agradecido el apoyo a su familia y a sus fans y ha compartido palabras especialmente aduladoras para Inflo, quien, cuenta, le animó a seguir trabajando en el disco cuando ella se encontraba en un momento malo y, abrumada, creía que no iba a poder completarlo.

El premio, de 25.000 libras, va pues para Little Simz en esta edición que pasará a la historia por haber sido pospuesta por primera vez, tras la muerte de Isabel II. La Reina moría el día 8 de septiembre, fecha en que se iba a entregar el premio originalmente.