Quién ganará esta noche el Mercury Prize

La ceremonia del Mercury Prize se celebra esta noche de jueves en Reino Unido. El que se ha convertido en el galardón más prestigioso de Reino Unido y toda Europa ha premiado en el pasado álbumes como ‘Dummy’ de Portishead, ‘Let England Shake’ de PJ Harvey, ’Screamadelica’ de Primal Scream o ‘I Am a Bird Now’ de Antony & The Johnsons (ANOHNI). Casi todos han terminado convertidos en clásicos.

El ganador de esta noche según las casas de apuestas está entre Little Simz, Self Esteem y Wet Leg, en ese orden, pero cualquier cosa podría pasar porque no siempre ha ganado el disco favorito. Depende del jurado de cada año, que además es rotativo entre diferentes personalidades de la industria.

Nos haría especialmente felices que Little Simz ganara con ‘Sometimes I Might Be Introvert’, pues nuestra crítica de aquel álbum terminaba precisamente diciendo que el disco era un serio candidato a ganar el Mercury 2022 pese a que lo reseñamos hace hoy justo 1 año. Pero quizá Self Esteem necesite más la exposición (como Gwenno, ex Pipettes), mientras Wet Leg serían la apuesta segura, pues han sido número 1 en Reino Unido con su debut homónimo, y disco de plata.

Pero también podría ser la noche de Yard Act o Nova Twins.

Más raro sería, dado el carácter underground de la ceremonia, que el elegido fuera el álbum de Harry Styles, pero no va último en las apuestas. Más o menos a su altura o incluso por debajo encontramos los trabajos de Kojey Radical, Sam Fender, Jessie Buckley con Bernard Butler, Joy Crookes y Fergus McCreadie.

La ceremonia tiene lugar entre las 21.00 y las 22.15, hora local de Reino Unido, una hora más en la España peninsular.