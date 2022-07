Un vistazo a la lista de discos mejor valorados de 2022 en Metacritic revela que Nova Twins ha hecho el mejor disco del año solo detrás de ‘MOTOMAMI’ de Rosalía (además, ‘Supernova’ empata por nota con el celebrado álbum de Black Country, New Road). El sesgo anglosajón de Metacritic es un debate que comentar aparte, pero no cabe duda que Nova Twins está haciendo mucho ruido. En su caso, literalmente.

Nova Twins es un dúo de Londres formado por la vocalista y guitarrista Amy Love y por la bajista Georgia South que lleva en activo desde 2014. Su propósito es demostrar que dos mujeres mixtas como ellas (Amy es medio iraní, medio nigeriana; Georgia es medio jamaicana, medio australiana) pueden triunfar en un mundo dominado por hombres blancos como es el rock, y lo están consiguiendo: ‘Supernova’, su segundo disco, ha entrado este año en el top 30 de álbumes en Reino Unido, después que su debut publicado en 2020, ‘Who Are the Girls?’, obtuviera buenas críticas pero pasara desapercibido en listas.

Como todo grupo novel, Nova Twins continúa en su segundo disco por la senda del primero. En ‘Supernova’, el dúo eleva la energía y potencia que instauró en su debut y, bajo la producción de Jim Abbiss (Arctic Monkeys, Kasabian, Adele), entrega una colección de canciones de rock explosivas que admiten influencias del heavy metal, el nu-metal o el glam-punk y que van directas a la yugular con letras desafiantes y estribillos inmediatos. Por otro lado, las canciones de ‘Supernova’ suenan armadas con un muro de distorsión electrónica que trae a la mente el sonido de Prodigy, Nine Inch Nails o incluso Sleigh Bells. Sin embargo, Nova Twins no utiliza sintetizadores: todos los efectos aparentemente electrónicos que se escuchan en el disco (incluso el efecto «wooble» de dubstep incorporado en ‘Antagonist’) están hechos con guitarras, bajos y pedales. La idea, dice el grupo, ha sido dejar constancia en su disco de lo que sucede en sus directos.

Los cuales deben ser incendiarios a tenor de lo que se escucha en ‘Supernova’. Entre sus aciertos se encuentra el inicial ‘Antagonist’ («soy una titana, estoy hecha de acero»), el pepinazo de single que es ‘Cleopatra’ (dedicado a las mujeres negras de la historia) o ‘Fire and Ice’, el más heavy y contundente de todos. La energía rabiosa de Rage Against the Machine atraviesa muchas de las composiciones, como una ‘Choose Your Fighter’ escrita para arrasar en los directos, pero el grupo no renuncia tampoco a salpicarla de R&B: ‘K.M.B.’ está inspirada en Destiny’s Child aunque hable de «matar a tu novio» (de vergüenza) y algunas canciones, como ‘Puzzles’, incluyen raps.

‘Supernova’ es uno de esos buenos discos de rock que divierten a la vez que alzan el puño al cielo. ¿Significa esto que es el SEGUNDO mejor disco de todo 2022? Es cierto que el rock está necesitado de referentes mainstream no normativos, y Nova Twins está llamado a ser uno de ellos. También es cierto que el nu-metal sigue siendo un sonido poco apetecible 22 años después que Linkin Park publicara el debut mejor vendido del siglo, y que las letras de Nova Twins no son las más transgresoras que se pueden escuchar en el rock actual. Sí están llenas de rebeldía, la cual sigue siendo muy necesaria en los tiempos que corren. Quizá sea suficiente para que ‘Supernova’ abra al dúo nuevas puertas.