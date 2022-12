5 razones por las que ‘Hacks’ es nuestra serie preferida de 2022

En 2017, la pareja –artística y sentimental- formada por Lucia Aniello y Paul W. Downs parecía que iba a revolucionar la comedia hollywoodiense con su debut en el cine. Lo tenían todo para ello: llevaban una década haciendo humor (de culto) en internet, su serie ‘Broad City’ se había convertido en un referente de la comedia feminista alternativa (algo así como la versión punki de ‘Girls’) y tenían como protagonista a Scarlett Johansson, una estrella deseosa de cambiar de registro con una comedia “de chicas” clasificada R. El resultado fue la descafeinada ‘Una noche fuera de control’, un éxito de taquilla pero una enorme decepción para sus seguidores.

Afortunadamente, Aniello y Downs no han seguido por ese camino (ni siquiera han hecho otra película). Su regreso a la ficción televisiva no ha podido ser mejor: ‘Hacks’ (HBO Max) fue una de las mejores series de 2021, premiada con Emmys y Globos de Oro. La segunda temporada ha mantenido el nivelazo y los premios. Estas son las cinco razones por las que ‘Hacks’ es nuestra serie preferida de 2022:

1. ‘Hacks’ extrae oro de una premisa muy vista. Dos personajes opuestos “obligados” a convivir y entenderse. Una joven cómica de Los Ángeles, progre y en paro (cancelada por un chiste en Twitter), y una vieja gloria carca y millonaria de Las Vegas. Sobre este argumento universal, cervantino, el matrimonio Aniello y Downs construye una comedia llena de ingenio, acidez y ternura. Un brillante juego de contrastes donde el choque cultural, social, generacional… funciona como catalizador del efecto cómico y sedimentación del dramático.

2. Jean Smart borda su personaje de Deborah Vance. Su cara te suena. Si viviste en los 90, quizás la recuerdes por la serie ‘Absolutely Fabulous’ (emitida como ‘Chicas con clase’ en Antena 3), con la que se hizo muy popular en EEUU. Si no, seguro que la has visto en ‘Frasier’, ‘24’ o, más recientemente, en ‘Mare of Easttown’, donde interpretaba a la madre de Kate Winslet. Smart es una de esas actrices que no ha parado de trabajar desde hace medio siglo, casi siempre en papeles secundarios, a quien le ha llegado el reconocimiento masivo y los premios ahora, con 71 años. Y no es para menos: la sarcástica, señorona y brillante monologuista Deborah Vance es uno de los grandes personajes de la televisión reciente.

3. Hannah Einbinder, la nueva promesa de la comedia. No era fácil mantener un duelo interpretativo con un personaje tan rico dramáticamente como el de Deborah Vance sin parecer una mera comparsa. Pero Einbinder lo ha conseguido. Hija de dos leyendas del Saturday Night Live como el guionista Chad Einbinder y la actriz Laraine Newman, esta joven cómica (se hizo famosa tras protagonizar un monólogo en el late night de Stephen Colbert con solo 23 años) interpreta con gran solvencia a esta humorista veinteañera, paradigma de lo woke, que vive angustiada por sus problemas sentimentales y laborales. La química entre las dos actrices es uno de los puntos fuertes de ‘Hacks’.

4. Unos diálogos más brillantes que todas las joyas de Deborah Vance. Es la gran baza de la serie. Lucia Aniello, sabedora de que es mucho mejor guionista que directora (su marido Downs compagina la escritura con la actuación, de hecho interpreta al personaje del manager), ha utilizado una puesta en escena funcional, invisible, al servicio de la historia y sus personajes. El talento en ‘Hacks’ no está en la inventiva estilística sino en la retórica. El espectáculo está en ver y oír el combate verbal entre las dos protagonistas, una lucha que fluctúa entre lo sarcástico, lo irónico y lo sentimental.

5. Sus reflexiones sobre la comedia y la industria del espectáculo. ‘Hacks’ es una comedia que habla sobre el humor y los humoristas. Explora los entresijos de la industria, describe el proceso creativo de un show de stand-up y retrata la vida de los cómicos. Con un matiz: lo hace desde un punto de vista femenino y feminista. La serie habla sobre la evolución de la comedia hecha por mujeres, de los fracasos y conquistas de las pioneras del humor en EEUU, y sobre el lugar de estas en la actual industria del entretenimiento. A pesar de que el final de la segunda temporada parecía bastante cerrado, la tercera ya está en marcha.