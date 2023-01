Miley Cyrus anuncia ‘Flowers’ y canta con Sia, Paris Hilton, David Byrne…

Miley Cyrus no podía haber avisado con menos sutileza de que volvería este 2023. La cantante posteó una cuenta atrás que finalmente, más que a nueva música, parecía llevar a su especial de Año Nuevo de la NBC. Pero al final, ha habido un poco de las dos cosas.

La cantante apareció en el especial de la NBC junto a su madrina Dolly Parton e interpretó varias canciones como ‘Wrecking Ball’. En cuanto a colaboraciones, hizo ‘Let’s Dance’ con David Byrne, ‘Midnight Sky’ con Fletcher, ‘Stars Are Blind’ con Sia y Paris Hilton y ‘I Will Always Love You’ y ‘I Love Rock and Roll’ con Dolly Parton. También han aparecido otros invitados como Swae Lee. Los vídeos oficiales de Youtube están bajo estas líneas.

- Publicidad -

Pero también ha dado más detalles sobre sus nuevos pasos discográficos. El próximo 13 de enero será el día en que saldrá su nuevo single, que recibe el título de ‘Flowers’. Este es el teaser que ha compartido.

NEW YEAR, NEW MILEY, NEW SINGLE. FLOWERS JANUARY 13. pic.twitter.com/GnaQCApxcp — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 1, 2023













- Publicidad -