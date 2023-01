Viva Suecia y Rufus T. Firefly son los últimos nombres en unirse al cartel de Oh, See! Málaga 2023, que se celebrará los próximos días 26 y 27 de mayo en el Auditorio de Málaga. Estos dos actos se suman a los más de 20 ya confirmados para el festival, entre los que se encuentran Dorian, La M.O.D.A., León Benavente, Iván Ferreiro, Second, Rayden, La La Love You, Arde Bogotá, Siloé y Nunatak.

El cartel es completado por 10 DJ’s, entre los cuales estamos incluidos nosotros, JENESAISPOP DJ’s. Maadraassoo, Wisemen Project, Airbag DJ’s, Don Flúor, Tali Carreto DJ, La Rubia Pincha, Don Gonzalo DJ, Fiebre DJ’s y Xtrtnt DJ’s también se encargarán de crear el mejor ambiente festivalero.

Un año más, el recinto contará con un aforo reducido que busca la comodidad del público asistente por encima de todo (solo se pondrán 6000 abonos a la venta en un espacio preparado para más de 10.000 asistentes), horarios diurnos y la puesta en marcha de dos escenarios, uno para las bandas y otro para los DJ’s. Además, la Zona Gastro y Oh, Kids! seguirán estando disponibles en esta cuarta edición.

Los abonos generales, VIP y Premium ya están disponibles en la web del festival y en Tickbox, mientras que las entradas para la zona de niños (entre 4 y 12 años) se pondrán a la venta próximamente.