Muere Jannis, líder de Choir of Young Believers, a los 39 años

Jannis Noya Makrigiannis, fundador y líder de la banda danesa de chamber pop Choir of Young Believers, falleció el pasado mes de diciembre, ha confirmado el sello Ghostly International. El músico tenía 39 años y había pasado por un «breve periodo de enfermedad».

Con cuatro discos publicados, Choir of Young Believers eran estrellas en Dinamarca, donde habían conseguido varios singles de éxito. Entre esos discos se encuentran el aclamado debut de 2008 ‘This Is for the White in Your Eyes’, el que contiene su hit ‘Hollow Talk’, y también ‘Rhine Gold‘, publicado en 2012, con el grupo convertido en un pequeño «hype» en el circuito indie.

La banda de músicos de Choir of Young Believers ha sido cambiante, y Jannis siempre ha sido el pilar del grupo, su integrante inamovible, cantante y compositor, también en sus siguientes trabajos, ‘Grasque’ (2016) y el último, ‘Holy Smoke’, lanzado en 2022.

Jannis formó Choir of Young Believers en 2006, tras la disolución de su grupo previo Lake Placid, y en 2008 su debut obtuvo el premio a Artista revelación en los Danish Music Awards, entre seis nominaciones. En 2009, la actuación de Choir of Young Believers en el festival SXSW de Austin, Texas les llevó a ser fichados por el sello estadounidense Ghostly International, su primer espaldarazo internacional.

En un comunicado, Ghostly recuerda que Jannis tenía un «alma bondadosa» y que siempre «apreciaba que nuestro equipo le ayudara a compartir su arte con el mundo». Jannis «siempre puso el arte primero en su proceso» y culturalmente estaba «adelantado» a su tiempo.