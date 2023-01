El cantante de Cage the Elephant, detenido por posesión de armas

Matt Shultz, cantante de Cage the Elephant, uno de los grupos de rock más populares de la actualidad, ganador de dos premios Grammy, ha sido detenido por posesión de armas.

En la noche del jueves, un empleado del hotel Bowery, en Nueva York, vio a Schultz entrar en uno de los cuartos de baño del lugar cargado con una pistola y llamó al 911. Poco después, la policía acudió a su habitación, recuperó hasta dos pistolas cargadas y detuvo al músico, que pasó la noche en comisaría. Schultz no dispone de licencia de armas.

- Publicidad -

Cuando decimos que Cage the Elephant es una de las bandas de rock más populares del momento no es ninguna exageración: en Spotify cuentan con 11 millones de oyentes y sus canciones más escuchadas se sitúan en torno a los 400 millones de reproducciones. Sus discos ‘Tell Me I’m Pretty’ (2015) y ‘Social Cues’ (2019) han sido premiados con sendos premios Grammy a Mejor álbum de rock.

Cage the Elephant nació en 2006, y en 2009 logró su primer gran hit con ‘Ain’t No Rest for the Wicked’. En este momento, la banda se había mudado de Estados Unidos a Londres. Su disco de 2013 ‘Melophobia’ valió al grupo su primera nominación a los Grammy, e inició la buena racha comercial de la que goza de hoy en día.

- Publicidad -

Por su parte, Shultz nació hace 39 años en Kentucky y, antes de dedicarse profesionalmente a la música, trabajó como fontanero y después en un bar de bocadillos con su hermano Brad, con el que después formaría Cage the Elephant.