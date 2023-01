Taylor Swift lidera la lista de Discos Más Vendidos en 2022 a nivel global

Desde hace décadas el portal alemán Mediatraffic realiza una estimación semanal y otra anual sobre cuáles son los discos más vendidos en el mundo. Desde hace unos años, cuenta el streaming. A pesar de tener sus detractores, la lista es un gran anticipo de la tabla oficial de la IFPI, que se puede demorar semanas o meses y termina ofreciendo resultados muy, muy similares.

Así que no parece muy aventurado concluir que Taylor Swift nos ha dejado el disco más vendido de 2022 con ‘Midnights’, superando los 4,6 millones de copias en unas pocas semanas. Con ellos apunta ya a mejores datos que los obtenidos por ‘Folklore’ y ‘Evermore’.

- Publicidad -

En 2º lugar se sitúa ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, que sin edición física, ha logrado lo equivalente a 4 millones de copias gracias a un monstruoso streaming que le ha mantenido 6 meses al frente de la lista española y también varias semanas en el número 1 del Billboard 200.

Sus datos son suficientes para dejar a ‘Harry’s House’ de Harry Styles en el puesto 3. Un álbum que se filtró y hubiera agradecido un 2º y 3er single con la mitad de impacto de ‘As It Was’, que parece haberse comido toda la campaña. En todo caso, casi 4 millones de copias para el integrante de One Direction, un pelotazo en estos tiempos.

- Publicidad -

BTS aparecen en el número 4, poniendo en evidencia el buen funcionamiento del K-pop, pues además Seventeen aparecen en el top 7. Destacan también la supervivencia en el top 10 de discos procedentes de la campaña de 2021, como los de Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Morgan Wallen y Doja Cat; así como la banda sonora de ‘Encanto’.

Con casi 2,5 millones de unidades, The Weeknd queda a las puertas del top 10 con el notable ‘Dawn FM’, presente entre los mejores discos de 2022, y casi empatado con el último de Drake. A las puertas de los 2 millones, es decir, por debajo de las expectativas, ‘Mr Morale & The Big Steppers’ de Kendrick Lamar; y ‘Renaissance’ de Beyoncé. Ambos se asoman al menos por el top 20, lo cual no está mal.

- Publicidad -

El top 40 está plagado en verdad de discos que ya vendieron millones de copias otros años, como ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa, ’30’ de Adele, ‘Fine Line’ de Harry Styles, ‘Happier than Ever’ de Billie Eilish, ‘After Hours’ de The Weeknd y el recopilatorio del mismo artista, ‘Justice’ de Justin Bieber, ‘YHLQMDLG’ de Bad Bunny, ‘folklore’ de Taylor Swift, incluso ‘1989’ de esta misma artista… y así hasta llegar al mismísimo ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, que fue editado en 1977 y sigue ocupando el top 40. Escasísimos los álbumes editados en 2022 que encontramos en la lista compilada por Mediatraffic.

01.Taylor Swift – Midnights 4.615.000

02.Bad Bunny – Un Verano Sin Ti 4.047.000

03.Harry Styles – Harry’s House 3.895.000

04.BTS (Bangtan Boys) – Proof 3.562.000

05.Olivia Rodrigo – Sour 3.216.000 (7.325.000 en total)

06.Soundtrack – Encanto 3.105.000

07.Seventeen – Face The Sun 2.901.000

08.Ed Sheeran – Equals 2.831.000 (4.524.000 en total)

09.Morgan Wallen – Dangerous: The Double Album 2.825.000 (6.330.000 en total)

10.Doja Cat – Planet Her 2.547.000 (4.662.000 en total)