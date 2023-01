Ladytron / Time’s Arrow

Hace unos años nos sacudió uno de esos estudios absurdos realizados por la Universidad de turno -inserte aquí el nombre de una ciudad random- o una web con mucho tiempo libre. Estos investigadores perjuraban que a los 33 años la música nueva deja de atraparnos. El mundo pareció congelarse incluso antes de esa edad para Ladytron, la formación de synth-pop cuyas líderes Helen Marnie y Mira Aroyo nacieron entre 1977 y 1978, apegadas al mismo estilo musical desde su debut ‘604’ (2001).

‘Time’s Arrow’ es su 7º disco ya, el 2º tras un larguísimo parón que las mantuvo inactivas casi toda la década de los 10’s. Y no es ninguna noticia que la producción no esté marcada por ningún grado de temeridad. La gracia del género es el apego a su estilo y Ladytron siguen siendo capaces de dar con la tecla cuando toca hacernos bailar, a lo que se dedican los primeros temas -los singles- ‘City of Angels‘ y ‘Faces’.

Después, el álbum va virando hacia lo introspectivo, en sintonía con esas letras que devanean entre lo poético, lo abstracto y lo genérico. ‘Faces’ hablaba de los «los rostros que vamos dejando atrás», de «los rostros que vuelven», de los «rostros que dejamos de reconocer», de «los rostros que te sonríen».

A partir de ‘Misery Remember Me’, se va imponiendo la influencia que Ladytron siempre tuvieron también de géneros hermanos como el indie, el kraut o la indietrónica. Gente como Stereolab y Lali Puna pueden venir a la mente en ‘Flight from Angkor’; las producciones van volviéndose más melódicas y tristonas, como ‘We Never Went Away’, de nuevo en busca de lo evocador. «Veo tu reflejo, como si nunca te hubieras ido / Bésame, para protegerme, como si yo nunca me hubiera ido».

El único riesgo de Ladytron en ‘Time’s Arrow’ ha sido aglutinar todos los adelantos del álbum al principio, dejando que la luz tan referenciada por la banda -por su búsqueda o por defecto absoluto- se vaya apagando. La solo correcta ‘The Night’ echa de menos precisamente la locura a la que apela su letra una y otra vez, ‘The Dreamers’ y la casi instrumental ‘Sargasso Sea’ se regodean en lo ambiental; resucitando el álbum con ‘California’, pues lo mejor que podemos decir de la misma es que no la confundiremos con otra canción de su repertorio. ¿Qué hace un grupo de Liverpool criticando Nueva York para defender California? Son Ladytron, cada vez más, apostando por la vida tranquila.