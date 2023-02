Fucked Up / One Day

Los canadienses Fucked Up se han convertido en uno de los grupos de hardcore más queridos fuera de la escena hardcore. Lo han logrado gracias al acercamiento a la ópera-rock que fue ‘David Comes To Life‘ (2011), a sus constantes devaneos con el power pop, con el glam, con el indie rock… y hasta nos atreveríamos a decir que con los ritmos disco, a su manera.

‘One Day’ es uno de sus lanzamientos más concentrados y presentables fuera de su base de fans: tiene tan solo 10 canciones que se extienden 40 minutos, es decir, menos de la mitad de lo que duraba ‘Dose Your Dreams’ (2018). Eso sí, no sería exacto decir que este es su primer álbum en 5 años, pues entre medias han seguido con ediciones paralelas como su «Zodiac Series» y además este álbum se gestó entre finales de 2019 y principios de 2020, siendo masterizado y mezclado definitivamente tan sólo en primavera de 2022, una vez superada la pandemia.

Han pasado 4 años, lo cual contrasta con el concepto que da título al disco: cada miembro del álbum tuvo que escribir y grabar sus partes en tan solo 24 horas. El guitarrista, productor y diseñador del arte Mike Haliechuk es el responsable de escribir todos los singles, como demostrando quién manda en la sombra (pistas 1, 2, 3, 8 y 9). Y el vocalista principal Damian Abraham pone todo su carisma en la interpretación -el propio de un grupo de hardcore- y además también entrega alguna de las composiciones más destacadas, como ‘Lords of Kensington’ y ‘Falling Right Under’.

Las historias que ambos nos cuentan se funden bajo la firma de Fucked Up. La inicial ‘Found’ habla sobre el colonialismo en Canadá, una cuestión que preocupa mucho últimamente en este país, como nos contó Basia Bulat. Esta canción recuerda «todos los nombres borrados, enterrados bajo una tierra que mi gente robó». Por su parte, ‘Lords of Kensington’ habla sobre la gentrificación: «Mienten a través de sus malditos dientes / Los arrestos no se detendrán y los precios no bajarán / Mientras, ven todas sus ganancias rodar».

Quizá en cuanto a textos Mike apueste algo más por lo imaginativo (el viaje en barco de ‘I Think I Might Be Weird’), y Damian por lo sentimental (‘Falling Right Under’, ‘Roar’), aunque lo relevante es que Fucked Up no serían lo mismo sin los coros del mismo Haliechuk y del batería Jonah Falco.

Y es que Fucked Up son una banda de hardcore peculiar, introduciendo detalles aventureros como los golpes de cuerda de ‘I Think I Might Be Weird’, la electrónica al final de ‘One Day’, el teclado al principio de ‘Nothing’s Immortal’, el susurro casi new-age de ‘Huge New Her’ o -ciertamente- la diversidad de voces en ‘Lords of Kensington’ y ‘Falling Right Under’. Sin necesidad de irnos a la canción a una cigarra dedicada que canta al completo Haliechuk, el efecto coral en algunos de los momentos clave del álbum es muy parecido al de los mejores R.E.M.