Beyoncé bate el récord de Grammys, pero vuelve a perder los importantes

Beyoncé puede ser vista como una de las grandes ganadoras de la 65ª Edición de los Grammy… o como una de las perdedoras. De un lado, se hizo con 4 premios que la sitúan como ganadora de 32 estatuillas históricamente. Supera así al director de orquesta Georg Solti como la persona con más Grammy de todas las ediciones hasta la fecha. Los galardones con que se ha hecho son Mejor Grabación Electrónica y Mejor Disco de Electrónica por ‘Break My Soul’ (para nuestra redacción la Mejor Canción de 2022) y ‘Renaissance‘, Mejor Canción de R&B por ‘Cuff It’ y Mejor Actuación de R&B tradicional por ‘Plastic Off the Sofa’.

Hasta ahí, genial. Sin embargo, como si ella misma supiera que lo mejor ya había pasado, como si le hubieran soplado que en las categorías importantes no iba a ganar, a la mitad de la noche posteaba en Instagram una foto suya con los galardones… cuando aún estaba lo gordo por entregar. Efectivamente, Beyoncé volvía a perder en las principales categorías, en las que solo ha ganado una vez: la Canción del Año por ‘Single Ladies’ en 2010. La Mejor Grabación del Año no ha sido ‘Break My Soul’ sino ‘About Damn Time’ de Lizzo; la Mejor Canción del Año, ‘Just Like That’ de Bonnie Raitt; y el Mejor Álbum del Año ‘Harry’s House‘ de Harry Styles. Esto significa que Beyoncé sigue sin tener ningún premio a Disco del Año, después de ‘Beyoncé’, ‘Lemonade’ y ‘Renaissance’. Es inevitable preguntarse qué disco habrá de hacer para que la reconozcan en la Academia.

Mientras Kendrick Lamar triunfaba en las categorías rap, Wet Leg en las alternativas, Bad Bunny en las latinas y Rosalía en las Alternativas latinas (se ha enterado en la cama); parece que tanto a Harry Styles como a Lizzo les ha sentado bien actuar en la ceremonia. Y esto deja a Adele como otra de las grandes derrotadas de la noche, pues precisamente perdía en la categoría Mejor Álbum de Pop contra Styles, y tenía que conformarse simplemente con la Mejor Actuación Vocal por ‘Easy On Me’. Eso sí, ella ya había arrasado con ’21’ y ’25’ y todos concordamos en que este no ha sido su mejor año: todavía estamos esperando que ‘Can I Get It’ sea un single.

En cuanto a las actuaciones musicales, Bad Bunny se ha encargado de presentar ‘El apagón’ y ‘Después de la playa’, dando paso a un desfile inabarcable de popurrís en que se ha visto a Kacey Musgraves haciendo un tributo a Loretta Lynn, a Bonnie Raitt con Mick Fleetwood en recuerdo de Christine McVie; a Madonna presentando a Sam Smith con Kim Petras; o a numerosas personalidades del hip hop celebrando los 50 años de este género. Big Boi, Missy Elliot, De la Soul, Grandmaster Flash, The Roots o Salt-N-Pepa han sido algunos de los que han pasado por allí.

Álbum del Año

ABBA – Voyage

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Beyoncé – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Harry Styles – Harry’s House – GANADOR

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Grabación del Año

ABBA – Don’t Shut Me Down

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time – GANADORA

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Canción del Año

Adele – Easy on Me

Beyoncé – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That – GANADORA

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Mejor Actuación Vocal Solista

Adele – Easy on Me – GANADORA

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Mejor Actuación de Pop de Dúo o Grupo

Abba – Don’t Shut Me Down

Camilla Cabello and Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay and BTS – My Universe

Post Malone and Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith and Kim Petras – Unholy – GANADORA

Mejor Disco de Pop

Abba – Voyage

Adele – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Lizzo – Special

Harry Styles – Harry’s House – GANADOR

Mejor Disco de Música Alternativa

Arcade Fire – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk – Fossora

Wet Leg – Wet Leg – GANADOR

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down

Mejor Actuación Alternativa

Arctic Monkeys – There’d Better Be a Mirrorball

Big Thief – Certainty

Florence and the Machine – King

Wet Leg – Chaise Longue – GANADORA

Yeah Yeah Yeahs Featuring Perfume Genius – Spitting Off the Edge of the World

Mejor Disco de Electrónica

Beyoncé – Renaissance – GANADORA

Bonobo – Fragments

Diplo – Diplo

Odesza – The Last Goodbye

Rufus Du Sol – Surrender

Mejor Grabación de Electrónica

Beyoncé – Break My Soul – GANADORA

Bonobo – Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel – Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring Her – Intimidated

Rüfüs Du Sol – On My Knees

Mejor Artista Nuevo

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy – GANADORA

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Mejor Disco de Rap

DJ Khaled – God Did

Future – I Never Liked You

Jack Harlow – Come Home the Kids Miss You

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers – GANADOR

Pusha T – It’s Almost Dry

Mejor Disco de Urban

Rauw Alejandro – Trap Cake, Vol. 2

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti – GANADOR

Daddy Yankee – Legendaddy

Farruko – La 167

Maluma – The Love & Sex Tape

Mejor Actuación de Rap

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Doja Cat – Vegas

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Hitkidd & Glorilla – FNF (Let’s Go)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5 – GANADORA

Mejor Disco de Rap

Jack Harlow featuring Drake – Churchill Downs

DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Kendrick Lamar – The Heart Part 5 – GANADOR

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Mejor Actuación de Rock

Beck – Old Man

The Black Keys – Wild Child

Brandi Carlile – Broken Horses – GANADORA

Bryan Adams – So Happy It Hurts

Idles – Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Turnstile – Holiday

Mejor Disco de Rock

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & the Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne – Patient Number 9 – GANADOR

Spoon – Lucifer on the Sofa

Mejor Canción R&B

Beyoncé – Cuff It – GANADORA

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Muni Long – Hrs & Hrs

Jazmine Sullivan – Hurt Me So Good

PJ Morton – Please Don’t Walk Away

Mejor Actuación de R&B

Beyoncé – Virgo’s Groove

Jazmine Sullivan – Hurt Me So Good

Lucky Daye – Over

Mary J. Blige Featuring Anderson Paak – Here With Me

Muni Long – Hrs & Hrs – GANADORA

Best Actuación de R&B tradicional

Snoh Aalegra – Do 4 Love

Babyface featuring Ella Mai – Keeps on Fallin’

Beyoncé – Plastic Off the Sofa – GANADOR

Adam Blackstone featuring Jazmine Sullivan – ‘Round Midnight

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Mejor Disco de R&B progressive

Cory Henry – Operation Funk

Steve Lacy – Gemini Rights – GANADOR

Terrace Martin – Drones

Moonchild – Starfruit

Tank and the Bangas – Red Balloon

Mejor Disco de R&B

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Chris Brown – Breezy (Deluxe)

Robert Glasper – Black Radio III – GANADOR

Lucky Daye – Candydrip

PJ Morton – Watch the Sun

Mejor Disco Alternativo Latino

Cimafunk – El Alimento

Fito Paez – Los Años Salvajes

Gaby Moreno – Alegoría

Jorge Drexler – Tinta y Tiempo

Mon Laferte – 1940 Carmen

Rosalía – Motomami – GANADOR