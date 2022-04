Adele, la promo de ’30’… Can I Get It Right Now?

Disgusto entre los fans de Adele porque ‘30‘ ha caído del top 50 por primera vez en el Billboard 200. Esta no es la longevidad que conocíamos en los álbumes de la cantante, acostumbrada a pasar meses, cuando no varios años, en las primeras posiciones de las listas. El disco sobrevive en los tops 40 británico, australiano, francés, español, incluso ronda el top 12 en Noruega… pero es verdad que esta semana ha caído también al puesto 62 en Alemania y al puesto 70 en Italia.

Para dejarlo claro desde el principio, cualquiera vislumbrando algo parecido a un fracaso o fracasillo en el cuarto álbum de Adele es que no comprende la dificultad de movilizar a 5 millones de personas para comprar un disco en 2022. Considerar algo parecido a un «flop» el disco más vendido de 2021 es vivir en la inopia. El único problema viene generado por las expectativas. Nadie esperaba que se repitieran los 30 millones de copias de ’21’ o los 20 millones de ’25’, ¿pero qué hay de intentar llegar a los 10 con ’30’?

Desde la primera vez que escuchamos ’30’, reconocimos que Adele huía de la comercialidad en este disco. Con varias canciones por encima de los 6 minutos, llantos como notas de voz, canciones que parecen intros e interludios… Bastante curioso, pero varios periodistas musicales comentamos en aquella escucha que el álbum estaba muy bien -y es el disco mejor valorado de Adele en Metacritic-, pero también que Adkins iba a vender menos ahora que estaba en Sony.

‘Easy On Me’ ha sido un éxito indiscutible. Un número 1 mundial que sostiene el récord de mayor número de streamings en un día por encima de ‘As It Was’ de Harry Styles. Se acerca a los 1.000 millones de reproducciones en Spotify y continúa fuerte en algunos territorios. Tan fuerte que ha eclipsado el lanzamiento de los demás singles. Lanzamientos que han fallado por diferentes razones.

‘I Drink Wine’, presentada en los Brits con Adele sentada sobre un piano, a lo largo de 5 largos minutos, no dejó el impacto de un ‘Someone Like You’. En algún momento se dijo que era un single oficial y que incluso se había rodado un vídeo. Tras tan tibia recepción, se desconoce si se ha abortado la misión. Sería un grave error que se retomara la promo de ’30’ por la vía de ‘I Drink Wine’ ahora mismo.

‘Oh My God’ no ha sido un fracaso total, tampoco un éxito decidido. Número 2 en Reino Unido y número 5 en Estados Unidos más bien en torno al lanzamiento del álbum, ha tenido una aceptación correcta. Misteriosamente su vídeo, de excelente fotografía, no entusiasmó mucho, pero sí sostuvo el disco durante algunas semanas, pero su efecto se ha acabado como es lógico 3 meses después. Hoy por hoy, ningún single de Adele aparezca ya en la playlist semanal de Radio 2 (BBC).





Personalmente mis canciones favoritas de ’30’ son ‘Love Is A Game’, ‘Strangers by Nature’ y ‘My Little Love’, pero no reconozco en ninguna de ellas un siguiente single. Tampoco en la favorita del público, ‘To Be Loved’. Adele tendría que hacer un vídeo muy concreto para ‘My Little Love’ o ‘To Be Loved’ -uno muy desgarrado y lacrimógeno- para hacerlas funcionar.

La opción clara es ‘Can I Get It’, una canción diferente en el repertorio de Adele, que nos recuerda por qué se encargó de entonar en cierta ocasión un tributo a George Michael en los Grammy. Su antiguo sello XL logró convertir ‘Send My Love (To Your New Lover)’ en una suerte de canción del verano -dentro de lo que cabe-, situándola por encima de los 800 millones de streamings. Ese debería ser el objetivo para una canción tan abiertamente pop y fresca como ‘Can I Get It’. Otra opción sería la jamaicana ‘Cry Your Heart Out’, aunque no ha tenido tan buena acogida de momento, por lo que necesitaría un giro. ¿Quizá un featuring?

La pregunta es si hay cualquier tipo de maquinaria en marcha, y si la queremos. El quebradero de cabeza actual de Adele es, con toda seguridad, no cómo vender 7 millones de copias en lugar de 6, sino qué hacer con la gira en Las Vegas que tuvo que cancelar por covid-19, por problemas de producción y según algunas fuentes no muy fiables, de pareja. Los últimos rumores apuntan a que se plantea realizar su residencia en otro lugar. Sus conciertos en Londres de este verano continúan en pie, lo cual a su vez condiciona las fechas de los shows que se programaron en Las Vegas. Con las salas reservadas a meses o incluso a años vista debido a los retrasos de la pandemia, nadie sabe qué va a pasar con el nuevo directo de Adele.

Por otro lado, creo que nadie quiere ver a Adele jugar sus cartas a la desesperada como un Ed Sheeran de la vida. El último disco de Sheeran, ‘Equals’, todavía tiene que llegar a los 3 millones de copias a nivel global, es decir, ha vendido la mitad que el de Adele. Edward Christopher no ha parado de currar, sumando a Taylor Swift a un tema del disco, ‘The Joker and The Queen’, sacando singles (horribles) paralelos con J Balvin, colaborando con Camila Cabello… Rarísima es la quincena en que no nos deja un nuevo macrolanzamiento que colar en Today’s Top Hits. ¿Alguien quiere que Adele tire por ahí en lugar de dar esta era por terminada de manera digna? ¿Pero no sería una manera digna promocionar a lo grande al menos un tema más?



