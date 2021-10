‘Easy on Me’ de Adele: ¿cuán agradecidos estamos por que triunfe el sonido Bruill Building?

Parte de la redacción evalúa ‘Easy on Me’, el nuevo single de Adele.

«Recuerdo la primera escucha de ‘Hello‘ como algo realmente impactante. «Hit seguro» fueron las primeras palabras que me vinieron a la mente ante tal tsunami de canción. Esa sensación se diluye con esta otra composición menos abrasiva y más modesta que es ‘Easy On Me’. Sin embargo, sigue siendo una composición estupenda. Mientras ella asegura que ’30’ será un disco ecléctico con aportaciones de gente tan interesante como Inflo, en este tema Adele se limita a lo que sabe hacer mejor. Nadie como ella comprendió tan bien el catálogo de Carole King y The Carpenters a principios de los años 70 -ni siquiera Amy Winehouse, que siempre prefirió otros matices más hip-hop, más jazz o jamaicanos-, y en esta balada Adele se regodea en aquello. No hay ninguna canción que haya llegado al número 1 en los últimos años sonando tan clásica y pura en su aproximación al Brill Building. Eso es algo que sólo podría conseguir Adele. ¿Estamos lo suficientemente agradecidos por ello?». Sebas E. Alonso.

«Cuando Adele escribió ‘Easy on Me’ se dijo a sí misma «ya ha escrito la canción de Adele, ¿y ahora qué?» Y cuando la escuchas comentar en las entrevistas que la canción es «muy ella» te preguntas si lo hace con orgullo o más bien con cierta sorna. Por el tono parece lo segundo. ‘Easy on Me’ es una balada muy buena, mucho mejor que ‘Hello’ en mi opinión porque no está desesperada por hacerte llorar a mares, la letra es preciosa en su búsqueda de piedad e inspirarse en el sonido Brill Building siempre es un buen punto de partida. Sin embargo, también es una canción que parte de la idea de que ‘Someone Like You’ es lo que Adele tiene que estar haciendo todo el rato. A estas alturas escucharla no te hace quedarte clavado al asiento, más bien te hace pensar «ya he escuchado otra canción de Adele, ¿y ahora qué?» Habrá que esperar a escuchar ’30’ para averiguarlo». Jordi Bardají



