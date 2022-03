Había cierta polémica en los mentideros sobre si Adele había conseguido en 6 semanas, las 6 semanas de 2021 en que estuvo a la venta su álbum ’30’, ser el disco más vendido del año, contando los puntos de streaming. Según el portal alemán Mediatraffic, no había conseguido alcanzar el equivalente a las ventas de ‘Sour’ de Olivia Rodrigo, pero el organismo oficial ha llegado para desmentirlo.

’30’ de Adele fue oficialmente el disco más vendido de 2021 según la IFPI, con unos 5 millones de unidades -su equivalente sumando streaming- reunidos en tan solo 6 semanas. En el puesto 2 ha quedado ‘Sour’ de Olivia Rodrigo, mientras Justin Bieber, Ed Sheeran y The Weeknd completan el top 5. Ciñéndose a ventas puras y duras, ‘Voyage’ de ABBA ocupa el top 2 tan solo por detrás de Adele (es número 8 en la clasificación general que cuenta streaming) y además, los surcoreanos Seventeen y BTS ocupan un tercio del top 10 de ventas gracias a sus enormes ventas de CD’s. Taylor Swift también aparece en las listas de ediciones físicas, pero no en la general, con varios de sus últimos y penúltimos lanzamientos.

Curiosamente, la IFPI no ha facilitado top 10 de streaming, como si tal cosa no le interesara en absoluto, pero sí un top 10 de vinilos, encabezado como el resto de las listas por ’30’ de Adele y seguido después por toda una retahíla de discos de años pretéritos. Y no me refiero a ‘Fine Line’ de Harry Styles, que al menos es de 2019, de justo antes de la pandemia, sino a los álbumes de The Beatles, Nirvana, Pink Floyd y Fleetwood Mac que continúan siendo los vinilos más vendidos del mundo décadas después de sus ediciones.

También entre las anécdotas, aparte de que Billie Eilish solo haya logrado colarse en las tablas de vinilos, Olivia Rodrigo. Su caso es curioso porque es fuerte en streaming y vinilos, pero no en CD y descargas, de manera que no aparece en el top 10 de ventas, pero sí en el de vinilos y además bien posicionada.

En cuanto a singles, la lista genera menos curiosidad porque Spotify y Youtube, con sus estadísticas públicas, nos dan una imagen real y a diario de la popularidad de una canción, y para sorpresa de nadie, ‘Save Your Tears’ de The Weeknd, ‘Stay’ de Justin Bieber con The Kid Laroi y ‘Levitating’ de Dua Lipa conforman el top 3, seguidos por temas de BTS, Olivia Rodrigo y Lil Nas X.

Top 10 oficial discos

1.-Adele / 30

2.-Olivia Rodrigo / Sour

3.-Justin Bieber / Justice

4.-Ed Sheeran / =

5.-The Weeknd / After Hours

6.-Dua Lipa / Future Nostalgia

7.-The Kid Laroi / Fuck Love

8.-ABBA / Voyage

9.-Morgan Wallen / Dangerous: The Double Album

10.-Doja Cat / Planet Her

Top 10 Ventas

1.-Adele / 30

2.-ABBA / Voyage

3.-Seventeen / Attacca

4.-BTS / The Best

5.-Ed Sheeran / =

6.-Justin Bieber / Justice

7.-Taylor Swift / Red (Taylor’s Version)

8.-Seventeen / Your Choice

9.-Snow Man / Snow Mania S1

10.-Taylor Swift / Fearless (Taylor’s Version)

Top 10 Vinilos

1.-Adele / 30

2.-Harry Styles / Fine Line

3.-Fleetwood Mac / Rumours

4.-Olivia Rodrigo / Sour

5.-Billie Eilish / Happier than Ever

6.-Taylor Swift / Red (Taylor’s Version)

7.-The Beatles / Abbey Road

8.-Nirvana / Nevermind

9.-Pink Floyd / The Dark Side of the Moon

10.-Taylor Swift / evermore

Top 10 Canciones

1.-The Weeknd / Save Your Tears

2.-The Kid Laroi, Justin Bieber / Stay

3.-Dua Lipa / Levitating

4-BTS / Butter

5.-Olivia Rodrigo / drivers license

6.-Justin Bieber / peaches

7.-The Weeknd / Blinding Lights

8.-Olivia Rodrigo / good 4 u

9.-Lil Nas X / Montero

10.-Ed Sheeran / Bad Habits