Sesión de Control: Varry Brava, ODDLIQUOR, Najwa, Isaac et Nora…

Renovamos nuestra playlist Sesión de Control, dedicada al pop nacional o en castellano, comenzando por dos novedades suculentas: por un lado, Varry Brava estrenan su primer single tras el éxito de ‘Raffaella’, y ‘Bambú’ es más latino de lo que esperabas. Bad Gyal, incluida. Por otro, el productor ODDLIQUOR presenta la que se define como su canción más íntima, para él ‘Pisando charcos’ es directamente «un abrazo».

Blackpanda, que han escrito el single de Agoney para Benidorm Fest, publican un nuevo tema de ritmos funky, ‘Como si nada’. También entre los habituales de la sección, el irresistible pop electrónico de Ganges, el pop-rock ochentero como recién salido de La Bola de Cristal de ‘Usted estuvo aquí’ de Rayo, el tema rock de Najwa Nimri y el electro de Rocío Sáiz.

El canario Muyaio estrena la tropical ‘El Algoritmo’ en presentación de su segundo disco. Aunque para tropical, lo nuevo de la madrileña Sandra Bernardo, la sensual ‘Kalimba’. Te gustará si te gusta Kali Uchis. En cambio, Safree, que a veces hemos conocido en música más de raíz, opta en ‘Lipstick Morao’ por el electropop.

Entre las sorpresas de la semana, el sample que Iván Ferreiro y Tanxugueiras se han marcado del programa de Félix Rodríguez de la Fuente. La canción se llama casi como el programa ‘La humanidad y la tierra’, y por supuesto Antón García Abril está debidamente acreditado. También Ricky Falkner, coproductor a su vez junto a Martí Perarnau IV de lo nuevo de Anne Lukin.

30s40s50s ha resultado ser el grupo de David Otero (ex Canto del Loco), Bely Basarte y Tato Latorre. Lucas Jesús, ex Joe La Reina, ha sacado un tema de electrónica reptante con los coros de Amaia de Kokoshca, que para no dar lugar a errores con su amiga Romero, se hace llamar Ama Ia.

Os presentamos igualmente a los niños virales franceses Isaac et Nora (atentos fans de Jeanette); los granadinos Nievla desde Casa Maracas, el sello de Los Planetas; el nuevo single de la revelación Triquell; al cantautor Victor Gato, que además es el técnico de sonido de nuestro podcast y estrena la tremebunda ‘Fantasmas’; a la cantautora rock St Frances, angloespañola; y la electrónica de Angela Pardal.