Muere Burt Bacharach

Burt Bacharach, uno de los mejores compositores de todos los tiempos, ha fallecido a los 94 años. Así lo ha informado su representante Tina Barusam a la agencia AP este jueves. Burt falleció por causas naturales este miércoles en su casa de Los Ángeles.

Autor de la música de muchas de las mejores canciones de los años 50, 60 y 70, junto al letrista Hal David, clásicos como ‘I Say A Little Prayer’, ‘Raindrops Keep Fallin On My Head’ o ‘The Look of Love’ salieron de sus manos. Sus tops 10 se contaron por decenas, llegando a ganar 8 Grammys y 3 Oscars, 2 por la música de ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ y otro por la mencionada ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’. Hace tan sólo unos días recordábamos ‘Close to You’, popularizada por los Carpenters, con motivo del 40º aniversario de la muerte de Karen Carpenter.

Capital en el estilo en las últimas décadas para gente como Adele o Amy Winehouse, Burt Bacharach siempre ha permanecido en el imaginario colectivo. A pesar de haber sido conocido como autor de grandes clásicos atemporales y bandas sonoras, en los últimos tiempos también realizó una gira en la que llegó a entonar él mismo algunas canciones. A Madrid hace algo más de una década no solo trajo su piano, y varias vocalistas para interpretar temas como «Close to You», sino que él mismo ejerció de cantante en alguna pieza como «Raindrops», portando un modesto look de americana, vaqueros y bambas blancas. *Noticia en elaboración.

