Caroline Polachek entra en la lista de Discos España, pero no en USA ni UK

El Top 5 de la lista de Discos española sigue prácticamente igual una semana más, con Quevedo, Bad Bunny, Rauw Alejandro y Feid ocupando los puestos más altos, en este orden. Sin embargo, la sorpresa se ha dado en el número 5, en el que Tini ha desplazado a Mora gracias a la subida en ventas de su último disco, ‘Cupido’, que pasaba del puesto 28 al 5.

La entrada más fuerte de la semana es para Carlos Rivera, que ha debutado en el número 6 con su disco ‘Sincerándome’. En la primera mitad de la lista también han entrado ‘Trustfall’ de P!nk (#9) ‘La vida es de los que arriesgan’ de Loquillo y Sopeña (#13), ‘_BCN747’ de _juno (#36) y ‘Nordisko’ de Italoconnection (#39).

A partir del Top 50 encontramos la entrada del primero de los dos últimos discos de Skrillex, ‘Quest For Fire’, que ha entrado en la posición 71 del ranking. Por otro lado, la última entrada es para Caroline Polachek y su aclamado ‘Desire, I Want To Turn Into You’, debutando justo al límite, en el número 100. Polachek se cuela por los pelos en la lista española, cosa que no ha logrado en las listas británicas ni estadounidenses, pero sí en Bélgica (#59).

