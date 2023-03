Bad Bunny devuelve a Gorillaz a las listas de singles… ¿pero lo merece?

Esta semana ‘Tormenta’ sube al top 20 de la lista española de singles. ¿No es un milagro ver a una banda anglosajona como Gorillaz entre reggaeton y reggaeton? El responsable es lógicamente el Rey Midas del Pop actual, Bad Bunny.

Por si fuera poco, el tema acaba de ser añadido a la todopoderosa playlist de Spotify Today’s Top Hits. El tema ha llegado a ser número 12 en el Global de Spotify y no sería raro verlo aparecer por las listas británicas o estadounidenses oficiales tarde o temprano. ¿Pero es lo mejor que encontramos en ‘Cracker Island’ de Gorillaz? La producción ha causado cierta animadversión entre los «haters» de Bad Bunny, que defienden otros temas del disco antes. Sin embargo, parece estar funcionando en el plano comercial. Ya sabéis, si Janet Jackson colabora con Daddy Yankee, es que está «desesperada». Pero todo bien si Gorillaz trabaja con Bad Bunny. En este artículo os ofrecemos una opinión a favor de ‘Tormenta’ y otra en contra.

«El propio Damon Albarn era consciente de lo loco de juntar a Gorillaz con Bad Bunny, asegurando que quiso hacerlo “porque podía”. Lo bueno es que no se queda en un capricho sin gracia: ‘Tormenta’, grabada en Jamaica y encargada de abrir lo que fueron las sesiones del disco, aprovecha el potencial que tiene Benito cuando se pone melódico (lo hemos visto en ‘Trellas’, ‘La Canción’) y cuando se pone chill (‘Ojitos lindos’, ‘Me fui de vacaciones’).

El portorriqueño baja los bpm para acercarse a un punto que suena como esperaríamos que sonase el choque entre los mundos de la no-banda y el Conejo. Con Tainy, Remi Kababa Jr, y Greg Kurstin aquí implicados, el reggaeton está pero está atenuado, y, a su vez, en el mundo de los Gorillaz hay un extra de sabor cuando Bad Bunny pronuncia eso de “aprovéchame hoy, que mañana me voy”. Para mí es un sí». Pablo Tocino.

«Como todo lo que toca Bad Bunny, ‘Tormenta’ está destinada a convertirse en un éxito. Es buen momento para ello: ahora que comienza el buen tiempo, el aire tropical que recorre toda la canción la hace ideal para escucharla tomando algo en una terraza mientras da la brisa, pero es una de esas a las que no se le prestaría demasiada atención. Intentando desgranar algo más allá que esa sensación agradable, el dúo Gorillaz / Bad Bunny se queda en tierra de nadie.

No hay nada particularmente destacable ni en la automática producción ni en los versos del puertorriqueño, sorprendentemente carentes de todo el carisma e ingenio que le caracteriza. Es más, podría pasar perfectamente por un remix de un descarte de ‘Un verano sin ti’, que aunque no molesta, no lleva a ninguna parte en su monotonía total. Lo que queda es algo cercano a la nada; tan ligero e insignificante como una brisa veraniega». Fernando García.



