En dos semanas llega a las tiendas el nuevo disco de Depeche Mode, ‘Memento Mori’. El ahora dúo compuesto por Dave Gahan y Martin Gore ha publicado dos adelantos del disco, ‘Ghosts Again‘ y ‘My Cosmos is Mine’. El primero es un single oficial, el segundo un track promocional que merece igual atención.

La muerte es el personaje protagonista de ‘Memento Mori’, pues está presente en unas letras que Depeche Mode empezaron a escribir antes incluso del repentino fallecimiento de Andy Fletcher, su tercer integrante histórico, en mayo del año pasado. Entonces ya había estallado la guerra de Rusia contra Ucrania, y ‘My Cosmos is Mine’ es una de esas canciones que hablan de la guerra de manera elegante, poética incluso, sin soflamas políticas ni letras que se puedan considerar «de protesta».

En el corte de apertura de ‘Memento Mori’, Depeche Mode ponen el foco en el yo interior y hablan de cómo la guerra destruye nuestro propio «cosmos», nuestro universo personal, y nos roba la vida que nos pertenece. Dave Gahan canta una serie de imperativos -«no juegues con mi mundo, no te metas con mi mente, no cuestiones mi espacio-tiempo»- y desafía a la guerra con su propia humanidad.

Al contrario que ‘Ghosts Again’, ‘My Cosmos is Mine’ no presenta la estructura de un single convencional. La producción es siniestra y opresiva, una de las más oscuras firmadas por Depeche Mode -y ya es decir- y el gancho llega en el que podríamos considerar el puente de la canción. Es donde la palabra «guerra» aparece explícita y repetida varias veces, y donde Gahan pide que no haya «más muertes sin sentido». A su vez, el ritmo se anima y adopta un tempo cercano al vals. En un momento de siniestra alegría muy propia de David Lynch, da la impresión de que Gahan ha empezado a bailar con la mismísima muerte.

Como despertada de un sueño, a continuación, ‘My Cosmos is Mine’ vuelve a su tempo arrastrado, como si fuera una canción de post-rock aplicada al lenguaje electrónico de Depeche Mode. ‘My Cosmos is Mine’ es una composición excitante de Gahan y Gore que quizá no vaya a sumarse a su larga lista de hits clásicos, pero que continúa por el buen camino abierto por ‘Ghosts Again’: quizá el nuevo disco de Depeche Mode sí va sorprendernos.