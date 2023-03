Meg White, fundadora y exbatería de The White Stripes, ha sido objeto de controversia en redes después de que un usuario de Twitter reavivase el debate sobre su particular estilo en la batería, calificándolo como «terrible». White dejó la banda en 2011 y ha sido criticada a menudo por el mismo motivo. Sin embargo, la mayoría opina diferente.

Ya en 2002, Jack White habló sobre las críticas hacia su exmujer: «Aprecio otros baterías que tocan de forma diferente, pero no es mi estilo ni lo que funciona para este grupo». Ahora, el usuario Lachlan Markay ha vuelto a echar por los suelos el trabajo de Meg White en un tweet ahora borrado: «La tragedia de los White Stripes es lo buenos que podrían haber sido con un batería medio decente. Lo siento, pero Meg White es terrible y ninguna banda es mejor por tener una mierda de percusión», comentaba Markay creando un debate instantáneo.

Después de que el tema ya estuviese en tendencias, algunos músicos como Questlove, Geoff Barrow de Portishead, Laura Jane Grace o UMO se sumaban a la conversación. El batería de The Roots dijo que el comentario de Markay estaba «totalmente fuera de lugar», mientras que la vocalista de Against Me! comentaba que «la simplicidad con alma siempre será más impresionante que la virtuosidad técnica». Karen Elson, exmujer de Jack White, también se sumó al debate: «Al periodista que le faltó el respeto, mantén el nombre de la exmujer de mi exmarido fuera de tu puta boca».

Finalmente, y tras el aluvión de críticas recibidas, Lachlan Markey borró su tweet inicial y publicó una disculpa: «Se trataba de una opinión desmesurada sobre The White Stripes y White como batería y era, admitámoslo, simplemente horrible en todos los sentidos. Simplemente equivocada», finalizaba el usuario.

By now you’ve probably seen an ill-advised (and since-deleted) tweet I sent out yesterday about the White Stripes and Meg White. It was an over-the-top take on TWS and White as a drummer, and was, let's face it, just truly awful in every way. Petty, obnoxious, just plain wrong. — Lachlan Markay (@lachlan) March 14, 2023

I try to leave “troll views” alone but this right here is out of line af. Actually what is wrong w music is people choking the life out of music like an Instagram filter—-trying to reach a high of music perfection that doesn’t even serve the song (or music) pic.twitter.com/hCj43qNpcG — Plug 5. (@questlove) March 14, 2023

Not only is Meg White a fantastic drummer, Jack also said the White Stripes would be nothing without her. To the journalist who dissed her, keep my ex husband’s ex wife name out of your f*cking mouth.

(Please and Thank You) https://t.co/qnnxgT3Rxh — Karen Elson (@KarenElson_) March 14, 2023

