Diplo dice que «no es gay», pero…

Diplo ha sido invitado al podcast de Emily Ratajkowski, ‘High Low’, en el que la actriz, conocida por su papel en ‘Perdida’ y por aparecer en el vídeo de ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke, entrevista al DJ y productor.

Uno de los momentos que más está circulando por las redes es aquel en el que habla de su sexualidad. Ratajkowski ha ocupado portadas al declararse bisexual y afirmar que «no cree en lo hetero». De hecho la descripción del programa sitúa a Diplo como «el primer cis blanco» que visita este espacio.

Quizá por aquello de adaptarse al entorno, en una especie de «allá donde fueres, haz lo que vieres», el productor de ‘Lean On’ llega a decir: “estoy seguro de que un tío me ha hecho una mamada alguna vez. Seguro. 100% sí”. Sobre la gran cantidad de público gay que le sigue, afirma: “son tíos que están buenos, pero no sé si eso va a ser lo que me va a mandar totalmente al lado gay».

Cuando Emily le pregunta cómo se identifica en el espectro sexual, responde: “Creo que la mejor respuesta que tengo es que no soy gay. Hay un par de tíos con los que podría salir, que podrían ser mis compañeros de vida. Es más la sensación que me dé el tío, y no el género”.



