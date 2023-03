Cuando van a cumplirse 6 años del lanzamiento de ‘Silver Eye‘, el hasta ahora último álbum de Goldfrapp, un trabajo notable que era capaz de hacer frente a algunos de los mejores discos del dúo, su vocalista Alison Goldfrapp anuncia su primer disco en solitario. ‘The Love Invention’ sale el 12 de mayo y es su «homenaje a la pista de baile».

El camino hacia ‘The Love Invention’ comenzaba hace unas semanas con el lanzamiento de un primer single que, en realidad, era el remix de uno de los cortes incluidos en el disco, ‘Digging Deeper Now‘. El remix estaba producido por Claptone. Alison repetía jugada con el estreno de un versión discotequera de ‘Fever’ firmada por Paul Woolford.

- Publicidad -

Ambas remezclas estarán presentes en la versión deluxe de ‘The Love Invention’, pero el tema que ha publicado Alison ahora es uno de los originales. Eso sí, se ha ido a la pista 10 nada menos, la penúltima del largo: ‘So Hard So Hot’ es la apuesta.

Una de varias producciones de ‘The Love Invention’ compartidas por Richard X y James Greenwood, ‘So Hard So Hot’ explora la faceta «future disco» de Goldfrapp y trae evidentes ecos a ‘I Feel Love’. Os dejamos con el tracklist de ‘The Love Invention’:

01 NeverStop

02 Love Invention

03 Digging Deeper Now

04 In Electric Blue

05 The Beat Sivine

06 Fever

07 Hotel (Suite 23)

08 Subterfuge

09 Gatto Gelato

10 So Hard So Hot

11 SloFlo



- Publicidad -