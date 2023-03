Lil Nas X hace de camarero en la telenovela de ‘Carpool Karaoke’

El programa de James Corden continúa, pero por poco: el 27 de abril se emite el episodio final. Mientras, Corden sigue explotando el formato «Carpool Karaoke» como si no hubiera un mañana (porque lo hay, de hecho) y en los últimos tiempos ha metido en su coche a Lizzo, a Nicki Minaj (hace casi un año, hay que decirlo) y, recientemente, a Bad Bunny. El último invitado ha sido Lil Nas X, y su visita no ha sido la típica. Esta vez ha habido menos coche de lo habitual.

Lil Nas y James recuerdan las canciones esperadas del autor de ‘MONTERO‘. Este, vestido con una camiseta que lleva una cruz estampada, empieza explicando que él es una «mujer de Dios». A punto se queda de seguir provocando a aquellos que se ofendieron por el videoclip de ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, es decir, a buena parte de Estados Unidos. Le ha cogido el testigo Sam Smith, de momento.

‘Old Town Road’, ‘Industry Baby’, ‘That’s What I Want’… suenan en el «Carpool Karaoke», pero también otra música es la protagonista. Corden descubre a los espectadores que Lil Nas X tocó la trompeta de pequeño. Sorpresa: Corden ha traído dos trompetas al coche. Ambos tocan una melodía disonante como sacada de ‘Fossora‘ de Björk, luego una melodía de marcha convencional.

En un momento del viaje, Lil Nas habla de las apps de ligar (dice que ya no usa Raya porque solo la usa gente famosa y no quiere salir con famosos). También cuenta a Corden que nunca ha actuado. El programa se desvía en este momento y Lil Nas y Corden terminan en un set de rodaje «rodando» una extraña telenovela. Hacen papeles de figuración, así que el debut televisivo de Lil Nas no da para mucho.

El episodio termina con Montero y Corden cantandoo la mencionada ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’. Curiosamente, al cantante y rapero no le ha dado por presentar su single más reciente, ‘START WALKIN’, que no hay nada mal en streaming: 266 millones de reproducciones lleva en Spotify. Eso sí, para la siguiente era de Lil Nas habrá que seguir esperando.