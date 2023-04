Jimin protagoniza un batacazo histórico en el Billboard

Jimin ha vuelto a hacer historia en el Billboard, la lista de éxitos de Estados Unidos, pero ahora los números son negativos. En la semana actual, ‘Like Crazy’ baja del 1 al 45, representando la mayor caída desde el número 1 para un single en la historia de Billboard. Jimin supera el récord de Taylor Swift, que lo ostentaba con ‘Willow’, que cayó del 1 al 38.

‘Like Crazy’ entraba en el número 1 de Billboard en la semana del 8 de abril, pero su popularidad ha bajado en los días sucesores. En la segunda semana apenas ha vendido 15.000 copias, informa Forbes, y tanto sus streamings como su presencia en radios ha disminuido considerablemente.

Los fans de BTS tienen algo que decir al respecto. Argumentan que las predicciones oficiales (como la de HITS Daily Double) situaban las cifras de ‘Like Crazy’ en su segunda semana en torno a las 120.000 unidades equivalentes, pero que Billboard solo ha contado el 10% de esas ventas para perjudicar a Jimin. El 90% restante las habría suprimido por estimarlas fraudulentas, según medios surcoreanos. La «BTS Army» habría descargado copias de ‘Like Crazy’ en masa (la canción existe en cinco versiones diferentes) para compensar por su pobre presencia en radios, pero Billboard no las habría considerado válidas, pues no representan el consumo real de una canción que es número 1 o que permanece en el top 10. Los fans de BTS acusan a Billboard de racismo y xenofobia.

Más allá de las listas de Billboard, ‘Like Crazy’ permanece en el puesto 25 de las canciones más escuchadas en Spotify Global, tras desbancar ‘Flowers’ de Miley Cyrus del número 1 en la semana del 27 de marzo. Suma cerca de 72 millones de streamings. Bajo estas líneas os dejamos la lista de hits número 1 en el Billboard que han sufrido las mayores caídas. Curiosamente figuran dos éxitos de BTS.

1.- ‘Like Crazy’, de Jimin, del 1 al 45

2.- ‘Willow’, de Taylor Swift, del 1 al 38

3.- ‘TROLLZ’ de 6ix9ine y Nicki Minaj, del 1 al 34

4.- ‘Life Goes On’, de BTS, del 1 al 28

5.- ‘Franchise’, de Travis Scott y M.I.A., del 1 al 25

6-. ‘Heartless’ de The Weeknd, y ‘Butter’ de BTS, del 1 al 17

7.- ‘Nothing from Nothing’, de Billy Preston, y ‘Then Came You’ de Dionne Warwick and the Spinners, del 1 al 15

8.- ‘Stuck with U’, de Ariana Grande y Justin Bieber, del 1 al 13