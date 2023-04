Yung Beef / Gangster Paradise

“Ya no sé ni qué escribir, solo canto lo que noto” dice Yung Beef en ‘Soul Cry’, la canción que cierra su último EP, ‘Gangster Paradise’. Este año su carrera llega a su primera década, y seguramente haya quien piense que ya no sabe qué escribir, pero de verdad: como que ya se repite y que se ha convertido en una parodia de sí mismo. Pista: no. ‘Gangster Paradise’ no puede venir en mejor momento, porque con ese décimo aniversario despeja cualquier duda al respecto: es probablemente su mejor trabajo desde ‘ADROMICFMS 4‘.

Fernando ha vuelto a contar para la producción con colaboradores como Brodinski, Jose the Engineer o Lex Luger, y suma esta vez a gente como Desro, Font, Mike Vegas, JXHN P o KINGFISHER (que vienen de trabajar con Rojuu y Eladio Carrión, respectivamente). Junto a todos ellos crea una atmósfera propia en este disco, y a la vez es capaz de que no desentonen cosas como que en la misma canción se empiece con una base clásica y punteo, en su segunda parte se atreva a samplear al recientemente fallecido Coolio (más meta que ‘Scream’: ‘Gangsta’s Paradise’ sampleaba a su vez el ‘Pastime Paradise’ de Stevie Wonder), y para colmo se entregue al perreo en su tramo final. Esto es ‘Palm Demons’, donde el artista reflexiona (“llevo diez años en el juego y sigo siendo en el terror”) y deja algún que otro dardo (“ “¿cómo te va? Cuánto sin verte, ¿cómo dejas el odio comerte?” / cómo vendéis el alma por veinte, ¿no lo veis? La Vendición independiente”).

- Publicidad -

Esa libertad se ve también en el hecho de que, en plenas normas tiktokeras, aquí haya canciones de 5 o casi 7 minutos, con estructuras como la mencionada de ‘Palm Demons’ o la de ‘Soul Cry’ (que gana enteros en su segunda parte, ‘El barrio está de moda’, a la que el toque flamenco y melancólico le sienta como un guante, como lo aparentemente random de referenciar una peli de Abel Ferrara), o en el hecho de que igual meta un sample de Coolio… que un sample de Lana del Rey.

Realmente, no es la primera vez que Fernando samplea un tema que quienes no le escuchan no asociarían a él ni en sueños (hago esa apreciación porque si te molestas en acercarte un poco a su música, ves que tiene todo el sentido), y era precioso por ejemplo el uso de ‘I’m in here’ de Sia en ‘EFFY’. Ni siquiera es la primera vez que samplea a Lana (‘^.^’ y ‘Summertime Sadness‘), pero el de ‘Intro Gangster Paradise’ suena más orgánico que nunca.

- Publicidad -

Es de sobra sabida la admiración de Fernando por la autora de ‘Fingertips’, y sus fans ciertamente salivamos con que se alineen los astros y haya una posible colaboración futura, pero ‘Intro Gangster Paradise’ es un acercamiento interesante a cómo sería el choque de esos mundos que, realmente, se parecen más de lo que puedes imaginar. “Baby seamos silencioso, amar es peligroso / cantante exitoso, obsesione, acoso / un pie adentro y otro afuera, te ponen pila de prueba / pero todo es tan hermoso cuando cierro los ojos”, rapea Fernando antes de entonar el “everytime I close my eyes…” de ‘Dark Paradise’.

‘Gangster Paradise’ es un gran testimonio del universo propio de Yung Beef, pero no solo por la calle y la melancolía (“cada día hay más maldad, pero zorra, ¿yo qué puedo hacer?” se pregunta en la estupenda ‘S500L 4MATIC’), sino también por su humor, que suele olvidarse cuando se habla de él pero es bastante característico, y aquí está muy presente. “Caprichosito el nene, el primero en el barrio en destrozar hotele”, “tu zorra aquí está a gusto, se tira hasta peo / le di Paulina Rubio, y se tira en trineo”, “los yonquis le dejan sus dientes al Ratoncito Pérez”, “baby, el totito se te parte en El Paraíso de los Gangster” o “haciendo Lucas como Andy” son solo algunas de las perlas que encontramos. Y lo mejor de todo es que éste es solo el primero de (como mínimo) tres EPs de Yung Beef que van a salir este año: están anunciados también ‘Bajo Bajo Mundo’ y ‘El Plugg 3’. Una gran noticia cuando un artista está en plena forma, como es el caso.